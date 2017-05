L'Organització de Consumidors i Usuaris presenta la 3a Compra Col·lectiva de Carburant

Campanyes Dimarts, 30 de maig de 2017, a les 08:45 h Carregant Carregant



L'associació de consumidors OCU ha iniciat una campanya a nivell estatal per a fer la 3a. Compra Col·lectiva de Carburant. L'organització argumenta que a l'estat no hi ha una competència real entre les diferents distribuïdores de combustible del mercat i proposa aquesta via com a alternativa per a negociar un preu més avantatjós per als conductors. Quants més consumidors s'apuntin a la campanya, més força tindrà l'organització per a negociar.

Per tercer any consecutiu l'OCU ha emprès aquesta croada per contenir preus davant l'escassa competència que considera que hi ha al mercat estatal de combustibles. Assegura que en l'actualitat el mercat espanyol es divideix entre molt pocs operadors i són molt escassos els exemples d'operadors "petits", gairebé sempre circumscrits a determinades regions o cadenes de supermercats, però que no tenen un volum i presència significatius a nivell estatal.



En les dues edicions anteriors de la Compra Col·lectiva de Carburant es van mobilitzar més de 300.000 consumidors que van aconseguir un petit estalvie l'estalvi en el preu de la gasolina.



OCU denuncia també les diferents velocitats a l'hora de revisar els preus dels carburants segons si el preu del petroli puja o baixa. Sempre en perjudici del consumidor. Compara amb la resta d'Europa on remarca que si hi ha competència en aquest mercat. Per això l'organització demana al Govern i als organismes reguladors, mesures estructurals eficaces per aconseguir una competència real en aquest mercat.



L'associació de consumidors convida els conductors a entrar a www.quieropagarmenosgasolina.org i apuntar-se. Avança que es pot aconseguir un estalvi anual de 7 cèntims el litre de repostatge. El funcionament és el mateix que en les edicions anteriors, OCU negociarà directament amb les companyies interessades en nom dels consumidors inscrits.





