El Banc de Llet Materna ha alimentat més de 2.000 nadons prematurs a Catalunya

Cada dia neixen dos nadons de risc al país que necessitaran aquest aliment per superar els primers dies de vida

ACN Barcelona.-El Banc de Llet Materna ha alimentat des de la seva creació més de 2.000 infants que han nascut de manera prematura a Catalunya, gràcies a la llet que més de 2.500 dones han donat de manera altruista. En el marc del Dia Mundial de la Donació de Llet Materna, l’entitat reunirà diumenge vinent a partir de les onze del matí nens que han rebut llet i famílies que n’han donat en una festa als Jardins de la Maternitat de Barcelona. El Dia Mundial de la Donació de Llet Materna té com a objectiu promocionar i sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de contribuir a les donacions d’aquest aliment, considerat el millor que pot rebre un nadó durant els sis primers mesos de vida.

Segons els responsables de l’entitat, el Banc de Llet Materna de Catalunya ha experimentat un augment de l’activitat en el darrer any. En concret, el 2016 hi va haver 621 donacions que van permetre obtenir 1.106 litres de llet. Se’n van beneficiar 487 nadons.



Per demarcacions, a l’àmbit metropolità hi va haver 444 donants i 333 receptors; a les comarques gironines, 71 donants i 35 receptors; a Ponent, 30 donants i 29 receptors; i al camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, 76 donants i 90 receptors.



A Catalunya cada dia neixen dos nadons prematurs extrems. Són nens que pesen menys d’1,5 quilos o que neixen abans de les 32 setmanes de gestació i que en la majoria dels casos no poden ser alletats per la seva mare.



Finalment, des de l’entitat es destaca en especial el nom d’una de les donants, Paula Carrillo, que és “la mare més activa de la història del Banc de Llet Materna de Catalunya”. En concret, Carrillo ha donat 160 litres de llet mentre alletava els seus bessons.

