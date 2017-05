Facua denuncia una pujada il·legal de tarifes per part de Movistar

Queixes Dijous, 25 de maig de 2017, a les 09:45 h Carregant Carregant



La federació d'associacions de consumidors FACUA denuncia que la pujada de tarifes de dades de Movistar és il·legal pels clients amb permanència. L'operadora ha pujat d'1,5 a 2 cèntims el preu del mega extra i d'1 giga a 2 el màxim de dades que es poden descarregar quan s'hagin consumit els de la tarifa contractada

ACN Barcelona .- FACUA considera que la pujada de tarifes de dades que Movistar ha començat a anunciar als seus clients de telefonia mòbil i que aplicarà a partir del 18 de juny és "il·legal" pels clients amb permanència. Davant d'això, l'organització de consumidors, a través d'un comunicat, ha anunciat que està preparant una denúncia contra la companyia. Movistar ha començat a enviar missatges SMS als usuaris que tenen activada la tarifació addicional per navegar a la mateixa velocitat contractada una vegada se superi el volum de dades contractat. L'operadora pujarà d'1,5 a 2 cèntims el preu del mega extra i d'1 giga a 2 el màxim de dades que es poden descarregar quan s'hagin consumit els de la tarifa contractada. Això podria suposar que l'import màxim a pagar per un usuari pel seu consum de megas extra arribés a 41 euros, fins ara era de 15 euros.

En cas que els clients no vulguin pagar pels megas que consumeixi per sobre dels inclosos en la tarifa contractada, ho haurà de comunicar a Movistar, o trucant al telèfon 223528 o a través de la pàgina web o l'aplicació, i canviar les condicions. En aquest cas, l'empresa reduirà la velocitat de navegació una vegada consumit el paquet de dades contractat.



FACUA està preparant una denúncia contra Movistar per aquesta pujada de tarifes, que se suma a les que ja ha presentat anteriorment contra aquesta i altres companyies per casos similars. L'associació entén que la modificació unilateral dels preus és una "pràctica abusiva, ja que no es respecta cap compromís temporal de manteniment de les condicions i prestacions acordades amb el consumidor".



L'organització de consumidors considera que "són els usuaris els que han de decidir si accepten les noves condicions que Movistar ha imposat o si es donen de baixa". A més, assegura que en el cas que tinguin un contracte de permanència vigent, els usuaris tenen dret a què no se'ls apliqui la pujada mentre segueixi en vigor.



En cas que Movistar apliqui aquesta pujada als usuaris amb permanència, FACUA els recomana denunciar a la companyia davant l'autoritat de consum. A més, els recorda que si es donen de baixa, no hauran de pagar cap penalització per permanència perquè queda anul·lada per la pujada de tarifes.

