La Fundació guifi.net denuncia les traves per al desplegament de la Xarxa de Telecomunicacions Comuns

La Fundació guifi.net s'ha vist obligada a denunciar al Departament de Territori i Sostenibilitat i la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat de Catalunya per l'aplicació de taxes de forma discrecional i arbitrària, la qual cosa fa inviable, segons diu en un comunicat, el desplegament de la Xarxa de telecomunicacions de Comuns. La fundació lamenta que l’actuació de la Generalitat, mitjançant l’aplicació d’aquestes taxes, alenteix l'arribada de la fibra òptica al territori, especialment en zones rurals, petits nuclis de població o polígons industrials, i beneficia els interessos de les grans empreses de telecomunicacions, que estan exemptes del pagament de les esmentades taxes.

La Fundació guifi.net, entitat sense ànim de lucre, treballa per l'arribada d'Internet a tothom a través d'una xarxa oberta, lliure i neutral com a bé comú, disponible per a qualsevol operador, incloent a petites empreses i professionals vinculats al territori. Amb aquest objectiu fa anys que promou el desplegament de xarxa de fibra òptica a Catalunya.



Amb aquesta acció, la Fundació vol evidenciar que una taxa com la que exposa, és desproporcionada i contrària a la competència. Denuncia que des d'alguns sectors de l'administració pública s'afavoreixen els interessos privats de grans empreses de telecomunicacions. Per aquesta raó la Fundació guifi.net presenta la denúncia a l'Autoritat Catalana de la Competència i espera que aquesta resolgui la qüestió amb celeritat i de manera favorable a la lliure competència en igualtat de condicions per al benefici de la millora de les telecomunicacions al país.



La taxa que motiva aquesta denúncia és d'aplicació anual i es calcula tenint en compte la distància en metres del recorregut del cable de fibra òptica que passa pel voral d'una carretera. L'import d'un sol any de la taxa supera el cost de la fibra i, per tant, multiplica exageradament el cost de qualsevol desplegament alternatiu que tingui per objectiu proporcionar servei al territori.



En canvi, els grans operadors, que ja tenen els seus cables de fibra per la mateixa carretera i que només ofereixen servei a zones urbanes, no han de pagar la taxa. La Fundació guifi.net assegura que, d'altra banda, quan existeix fibra òptica de propietat de la Generalitat se'ns demana pagar a les concessionàries uns peatges alts i discriminatoris pel territori que només són viables en zones amb una important densitat de població.



L'interès de la Fundació guifi.net és desplegar xarxa de telecomunicacions de comuns per tal que hi hagi alternatives de qualitat en l'accés a Internet per a tothom de manera solidària i col·laborativa amb les administracions. Un actitud que defesen la intenció de mantenir-la sempre, però quan es constata que tot esforç de col·laboració és inútil, han decidit reaccionar. Per això, presenta aquesta denúncia, ho fa públic i confia que la seva ràpida resolució serveixi de precedent de manera que aquestes situacions no es segueixin produïnt en un futur.



