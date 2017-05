Les conseqüències d'un error de Google Maps

Tecnologia Dimecres, 24 de maig de 2017, a les 09:15 h Carregant Carregant



Que les noves tecnologies condicionen cada vegada més la nostra quotidianitat, el treball, l'oci i les relacions ja no ho posa en dubte ningú. Deixem en mans de la tecnologia elements tan importants com la pràctica de la memòria o de l'orientació així, la informació que en rebem la usem, sovint, sense passar per un sedàs crític. Hi tenim confiança cega. Això explica la situació per la que van passar els habitants d'un poblet nourec fa pocs mesos, quan gràcies a un error de Google Maps van començar a rebre un munt de visitants.

La següent història explica de manera diàfana el que déiem al principi de la nota. Fossmork, un petit poble noruec, va tenir recentment una gran afluència de turistes inesperada. No és que els paratges que envolten aquest poblet siguin lletjos, tot el contrari. No obstant això, els habitants de la localitat no estaven acostumats a veure com centenars de turistes visitaven el poble. Per què va passar? La culpa del fenomen la té Google Maps.



A la zona, hi ha la Roca del Púlpit, molt més famosa que Fossmork i un dels fiords més visitats del país. Com a conseqüència d'un error esdevingut en l'aplicació de Google Maps, Fossmork apareixia com aquest lloc tan concorregut. És a dir, la decisió tecnològica situava erròniament un punt geogràfic que estava a 30 quilòmetres de distància.



Fet i fet, Fossmork estava rebent una mitjana d'entre 10 i 15 cotxes al dia que paraven al poble pensant que hi trobarien el famós fiord.



El que és més curiós és que molts dels turistes, en veure l'indret, es quedaven sorpresos amb la seva bellesa, i fins i tot un visitant nord-americà va preguntar si hi havia cabanes en venda per instal·lar-hi la seva segona residència.



En definitiva, la tecnologia ens ho posa cada vegada més difícil per perdre'ns però... De tan en tan no va malament explorar pel nostre compte.



Font: AMIC / Tecnonews

