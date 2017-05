App i noves fórmules de comerç en la lluita contra el malbaratament alimentari

Dilluns, 22 de maig de 2017, a les 09:45 h Carregant Carregant



La Comissió Europea va derogar al 2009 molta de la normativa que exigia unes mides mínimes i una estètica atractiva per als productes alimentaris frescos que es comercialitzaven al mercat únic. Tot i així, els distribuidors continuen exigint mides i bon aspecte per damunt d'altres valors dels productes frescos. Almenys d'això es lamenta un dels productors que apareixen en el reportatge ' Global gâchis : le scandale mondial du gaspillage alimentaire ', un documental francès que posa en evidència les contradiccions del nostre sistema de producció i comercialització d'aliments. Davant de les xifres que mostren com un terç dels aliments produïts al món acaba a les escombraries, estan sorgint nombroses iniciatives. Us en parlem de dues de les més recents: We Food , un supermercat danès que només ven productes procedents dels excedents que les cadenes de supermercats i restaurants haurien de llençar i To Good To Go , una aplicació de mòbil que posa en contacte consumidors i comerços amb l'objectiu d'aprofitar els aliments peribles.

DanChurchAid ha obert enn pocs mesos dos establiments a Copenhaguen, es tracta de supermercats Wefood, que comercialitzen només aliments excedents. Wefood ven productes que els supermercats habituals ja no poden vendre bé perquè finalitza el període etiquetat com a 'consum preferent', etiquetatge incorrecte o embalatge malmès. Els productes que es troben en Wefood segueixen sent comestibles i segurs per al seu consum segons la legislació alimentària danesa, però simplement han perdut el seu valor per als distribuidors tradicionals.



Els productes que s'hi poden trobar tenen un descompte d'entre un 30 i un 50% del preu de mercat, i l'objectiu de l'organització que el promou és lluitar contra el malbaratament de menjar i la fam al món o, simplement, que els consumidors puguin accedir a productes segurs però a un preu molt econòmic.



La lluita contra la fam i la inseguretat alimentària a tot el món ha estat una prioritat per DanChurchAid des de 1922. Aquesta ong defensa que un terç de tots els aliments produïts cada any es perd, però, tot i això, 795 milions de persones al món estan desnodrits. L'objectiu d'DanChurchAid amb Wefood és reduir la quantitat de residus d'aliments a Dinamarca i per recaptar diners per al treball de l'organització en les nacions en desenvolupament. DanChurchAid utilitza el producte de Wefood per combatre la fam als països pobres com el sud del Sudan, Etiòpia i Bangla Desh.



D'altra banda, una iniciativa molt en línia amb els avantatges que ofereixen avui les noves tecnologies és l'aplicació gratuïta per a mòbil To Good to Go. L'objectiu és la lluita contra el malbaratament de menjar per això posa en contacte comerciants, restauradors i consumidors de cada barri o zona que s'hi hagin donat d'alta. L'aplicació permet als consumidors comprar els aliments frescos que no s'han venut quan era previst i als comerciants i restauradors vendre productes peribles amb descompte molt atractiu. El seu funcionament és ben senzill i l'aplicació s'ofereix en zones geolocalitzades.



Aquí podeu veure amb imatges el funcionament ben esquematitzat 'To Good to Go':









