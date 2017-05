El districte de Gràcia sorteja noves parcel·les d'hort

Informació Dissabte, 20 de maig de 2017, a les 18:45 h Carregant Carregant

















A partir del dilluns 22 el districte de Gràcia, a Barcelona, obre el termini per a optar a una parcel·la d'hort urbà. El barri de Gràcia compta amb parcel·les a l'Hort de l'Avi i l'Hort d'en Turull destinades a jubilats que visquin al barri. Una actuació integrada al programa Xarxa d'Horts Urbans de Barcelona que es va iniciar a finals dels 90.

Aquest dilluns s’obre el termini d’inscripcions per optar a una parcel·la de l’Hort de l’Avi (Torrent del Remei, s/n) i a deu parcel·les de l’Hort de Turull (pg Turull, 10). Per accedir al sorteig, entre altres requisits, cal ser jubilat i resident al districte de Gràcia.



A l’Hort de l’Avi se sorteja una parcel·la, mentre que al de l’Hort De Turull, se’n sortegen deu.



Per poder accedir al concurs, cal acomplir condicions com viuera al districte de Gràcia, tenir 65 anys o més i estar jubilat o no conviure al mateix domicili que algú al que ja se li hagi adjudicat alguna parcel·la.



La xarxa d’Horts Urbans de Barcelona és un programa de participació adreçat a les persones més grans de 65 anys de la ciutat, amb l’objectiu d’incorporar-los a activitats de millora ambiental a través del conreu d’hortalisses seguint els principis de l’agricultura biològica.



Aquest programa es va iniciar l’any 1997 amb la posada en marxa dels horts de Can Mestres, si bé el primer hort que va començar a funcionar a Barcelona va ser l’Hort de l’Avi, al districte de Gràcia, l’any 1986, fruit de la petició d’un grup de veïns.



