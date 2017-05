El projecte Sèpia creix en la recuperació d'ous dipositats en les xarxes dels pescadors

Campanyes Dimarts, 16 de maig de 2017, a les 09:30 h Carregant Carregant







El Projecte Sèpia es va iniciar l'any passat a l'Escala amb l'objectiu d'afavorir la reproducció d'aquesta espècie, gràcies a la incubació d'ous que per error es trobaven enredats en les xarxes dels pescadors i s'acabaven perdent. Aquest any, a més, en col·laboració amb l'Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic de l'Escala, es creen les jornades gastronòmiques de la sèpia. El Projecte Sèpia multiplica per sis el nombre d'incubadores i incorpora unes jornades gastronòmiques a l'Escala. Aquest any hi haurà sepieres visitables a l'Escala i a l'Estartit.

Aquest any s'ha decidit potenciar la instal·lació d'incubadores, passant de les dues que es van utilitzar com a prova pilot l'any passat a les dotze de què es disposa aquest any.



Durant l'anterior campanya es va aconseguir incubar un total d'11.400 ous de sèpia i 118.500 de calamar -el màxim que permetien les dues

incubadores-. Eren ous rescatats de les xarxes dels pescadors on els animals els havien dipositat per error.



Són exemplars que fins a la implantació del projecte es perdien i que ara es garanteix un alt índex de supervivència (entre el 83 i el 95%). Enguany ja s'han superat àmpliament aquestes dades i els pescadors ja han recuperat cap a 450.000 ous de calamar i 14.000 de sèpia.



Aquesta temporada no està previst col·locar la línia de sepieres i s'ha apostat per reforçar el sistema d'incubadores. Sí que hi haurà dos punts en què s'instal·laran sepieres visitables, amb l'objectiu de fer difusió del projecte i impulsar també el seu valor com a recurs econòmic i turístic.



Aquestes sepieres seran a 2-3 metres de fondària. Una serà davant la costa d'Empúries, a les Muscleres Grosses. L'altra, nova aquest any, serà davant la platja de l'Estartit.



El Projecte Sèpia ha buscat una repercussió des de la vessant mediambiental -la pròpia recuperació i potenciació de l'espècie- però també pretén fer divulgació, a més d'un retorn econòmic i turístic al sector.



Al projecte hi participa la confraria de pescadors de l'Escala, que està treballant en la creació d'un distintiu per als pescadors que comercialitzin sèpies de la zona. Hi col·labora l'Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic de l'Escala que, entre d'altres activitats, preveu organitzar enguany la primera edició de les Jornades Gastronòmiques de la Sèpia. Una quinzena de restaurants ja han confirmat la seva participació i entre l'1 i el 15 de juny oferiran menús especials amb aquest producte com a ingredient destacat.



El Projecte Sèpia és coordinat pel biòleg Boris Weitzmann i el pescador escalenc Isaac Moya, amb http://www.lescala.cat/l'Ajuntament de l'Escala i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter com a patrocinadors principals i la col·laboració dels pescadors de l'Escala i de l'Estartit.



A més, s'han implicat en el projecte una vintena de col·laboradors (Càmping Castell Mar, Club Nàutic l'Estartit, Agrupació Nàutica Llevantina, L'Aquàrium de Barcelona, LowImpactFishers Europe, Associació de Càmpings de Sant Pere Pescador, Club Nàutic l'Escala, Hotel Spa Empúries, Empuriaport, Càmping Illa Mateua, Nautilus Subaquàtic Vision, Celler de Can Roca, El Molí de l'Escala, Vacances Costa Brava, Rycsa, Tònic Art i Comunicació, Construccions i Estructures Empúries, Ajuntament de Torroella de Montgrí, Quercus Sàpiens, Construccions i Estructures Manu i Motor l'Escala), a part de les petites aportacions que s'han rebut a través d'un projecte de micromecenatge.



Aquestes aportacions han permès donar cos al projecte i incorporar novetats com l'adquisició d'una petita embarcació per transportar els materials i dur a terme les feines que requereix el dia a dia.

