Catalunya territori de proves en el camp del vehicle autònom i connectat

Tecnologia Dilluns, 15 de maig de 2017, a les 09:00 h Carregant Carregant



Es tracta del projecte Catalonia Living Lab, dissenyat conjuntament per la Generalitat, la indústria i els agents del sector, que permetrà que fabricants de vehicles i components de tot el món puguin fer assaigs i validacions d’aquesta tecnologia en carreteres, ciutats i circuits al nostre país. És un projecte pioner a Europa i està previst que les proves inicialment es puguin fer en 7 rutes, 7 zones i 3 circuits d'arreu de Catalunya





Fotografia Kārlis Dambrāns a Flickr







Tweet





Catalunya esdevindrà un entorn de proves únic a Europa en l’àmbit del vehicle autònom i connectat que permetrà que fabricants de vehicles i components de tot el món puguin fer assaigs i validacions en circuits, ciutats i carreteres catalanes. La novetat es va fer públic en el decurs del congrés de AutoMobile que s'ha celebrat a Barcelona.



La iniciativa Catalonia Living Lab contempla que empreses catalanes i de tot el món, siguin fabricants finals o de components d’automoció, puguin dur a terme proves per desenvolupar, fer testos i validar la tecnologia del vehicle autònom i connectat en el marc d’un entorn regulatori que ho permeti amb les garanties de seguretat adequades.



Aquest projecte neix arran de la col·laboració público-privada, que s’ha articulat mitjançant un grup de treball format per representants de la Generalitat (a través de la secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, la direcció general d’Infraestructures de Mobilitat, la direcció general d’Indústria-ACCIÓ i el Servei Català del Trànsit) la indústria i els agents del sector.



La iniciativa va lligada a un impuls de la indústria del vehicle autònom i connectat que alhora inclou accions d’impuls de les tecnologies habilitadores com ara el 5G, la visió per computador, la Intel·ligència Artificial i la Ciberseguretat. El projecte pretén assolir una posició d’avantatge competitiu en el si d’Europa que ajudi al foment de nous perfils professionals que combinin les TIC i l’automoció, així com el desenvolupament de nous models de negocis relacionats amb el sector del vehicle autònom i connectat.

289 lectures 289 lectures Cap comentari Enviar