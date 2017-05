Le VI jornades 'Repensem l'escola' plantegen avançar cap una educació alliberadora i equitativa

Informació Diumenge, 14 de maig de 2017, a les 17:00 h Carregant Carregant



Després cinc edicions repensant l'escola amb membres de tota la comunitat educativa, les jornades volen oferir de nou un espai de reflexió, formació i intercanvi amb la intenció de seguir avançant. En aquesta sisena edició 'Repensem l'escola' escalfarà motors amb una conversa entre Ramon Casadevall, mestre i pedagog, i Fina Espinosa, educadora social sobre el lema de la trobada 'Avancem col·lectivament?'

El Moviment de Renovació Pedagògica de Girona, la Fundació SER.GI, el Col·legi de Pedagogos de Catalunya i la Facultat d'Educació i Pedagogia de la UdG, organitzen una nova edició de les Jornades Repensem l'Escola, que enguany intentaran donar resposta a les qüestions: "Avancem col·lectivament?" i "Quins reptes tenim per caminar cap a una educació alliberadora i equitativa?"



Enguany les jornades utilitzaran una metodologia diferent a l'habitual, i començaran amb una conversa a dues bandes, amb Ramon Casadevall, mestre i pedagog, i Fina Espinosa, educadora social, i on està previst que el públic hi tingui un paper actiu i protagonista. A continuació se seguirà amb uns Espais de conversa oberts, amb grups reduïts, on s'aprofundirà en els temes d'interès dels assistents. Des de l'Escola Bressol fins a Batxillerat, i passant també pels espais d'educació no formal l'educació al país s'està movent, revolucionant.



Les jornades Repensem l'Escola tindran lloc el proper dissabte 20 de maig a l'Escola Annexa-Joan Puigbert de Girona.

