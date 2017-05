La 2a Fira Nàutica farà difusió dels oficis vinculats al mar

Informació Dimarts, 9 de maig de 2017, a les 09:00 h Carregant Carregant



Del 18 al 21 de maig el Port de Badalona acollirà ' Inicia't, la Fira Nàutica i els seus oficis' on s'espera que a l'entorn de 500 alumnes d'instituts visitin les seves instal·lacions que comptaran amb un espai específic on s'informarà d'almenys 25 oficis vinculats al mar.

Inicia’t, La Fira de la Nàutica i els seus oficis ja està en la línia de sortida de la seva II edició que se celebra del 18 al 21 de maig al Port de Badalona (Barcelona). Un certamen que contempla el sector nàutic com a eix de desenvolupament econòmic i de negoci de la comarca, i que donarà a conèixer els oficis del mar i totes les seves sortides professionals.



Aquest any Inicia't incorpora novetats interessants com una carpa de 50 m2 al principi del port que donarà la benvinguda als visitants i exposarà

de forma pràctica una gran diversitat d'oficis sobre els quals els alumnes i interessats podran informar-se. Des del Socorrista a l'Enginyer Tècnic passant per l'Oficial de Màquines o el Tècnic en Manteniment d'Embarcacions d'Esbarjo, el glossari d'oficis obrirà un ampli ventall de possibilitats als futurs candidats sobre unes 25 professions vinculades amb el mar. L'objectiu és que els estudiants i també el públic en

general valorin unes professions que potser no havien entrat en el seu camp d'exploració, però que sens dubte poden resultar atractives un cop es coneixen.



A causa del gran pes dels oficis en aquesta fira, els dos primers dies es dedicaran en exclusiva a estudiants que en la seva visita realitzaran 2 activitats aquàtiques + 1 visita guiada + 1 xerrada específica, a més del recorregut pel recinte. Entre les visites es podran veure embarcacions de Salvament Marítim, d'inspecció pesquera, el Ketch Ciutat Badalona, la Confraria de Pescadors, el varador...



Durant el cap de setmana La Fira de la Nàutica i els Seus Oficis convoca al públic en general per la qual cosa s'ha preparat una completa agenda d'oci i activitats. Serà el moment de l'exposició i venda d'embarcacions (d'eslores no superiors a 8 m) i productes i serveis nàutics sempre relacionats amb la nàutica d'iniciació (pneumàtiques, motors, roba nàutica, complements estivals, xàrter...).



Aquest any, també a causa de la ubicació de la fira en el calendari de les Festes de Maig, es reforçarà l'oferta gastronòmica i hi haurà un

mercat durant el cap de setmana amb llocs de bijuteria, roba, accessoris nàutics, etc. En el marc d'aquest ambient festiu al Port de Badalona

s'apunta a la tendència del swing; així, el divendres a partir de les 19.30 h, hi haurà classe oberta de jazz steps i concert a les 20.00 h. El dissabte a les 18.30 h s'iniciarà el directe amb DJ i classe de electro swing per continuar a les 20.00 h amb un segon concert.



Òbviament els visitants que ho desitgin podran practicar un gran nombre d'activitats nàutiques: caiacs, pàdel surf, windsurf, rem, dragon

boat, J80, etc., i estan previstes diverses xerrades-col·loquis a la carpa de benvinguda que s'aniran anunciant a la pàgina web i durant la mateixa fira.



L'entrada a Marina Badalona serà lliure, l'aparcament gratuït i totes les activitats aquàtiques es podran provar. Aquest any, a més, un tren

gratuït recorrerà el port per facilitar l'accés als visitants. Des del Pont del Petroli fins al Port. Dissabte funcionarà de les 11 a les 21 h i diumenge de 10 a 15 h. Tota la informació de la fira s'anirà actualitzant al web



