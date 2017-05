Del 2 a l'11 de juny torna 'La setmana de la natura'

Dimecres, 17 de maig de 2017, a les 09:00 h Carregant Carregant





consciència de la necessitat de tenir-ne cura.

L'esdeveniment és promogut per les ONG's ambientals i les activitats programades van des de grans accions de voluntariat ambiental fins sortides guiades per conèixer la biodiversitat de la zona, veure ocells o l'organització de tallers de cuina amb productes ecològics de proximitat. Podeu consultar tot el ventall d'activitats a La Setmana de la Natura promourà més de 300 activitats arreu de Catalunya per implicar-se en la seva conservació. L'objectiu de la Setmana és afavorir que la gent conegui la Natura, que hi connecti, que la visqui, que s'emocioni, des de la més llunyana, a la més propera a casa, per prendreconsciència de la necessitat de tenir-ne cura.L'esdeveniment és promogut per les ONG's ambientals i les activitats programades van des de grans accions de voluntariat ambiental fins sortides guiades per conèixer la biodiversitat de la zona, veure ocells o l'organització de tallers de cuina amb productes ecològics de proximitat. Podeu consultar tot el ventall d'activitats a www.setmananatura.cat

Del 2 a l’11 de juny de 2017, es podrà participar a centenars d’activitats a la Natura i per la Natura arreu de Catalunya. Actes per divertir-se, per deixar-se sorprendre per la natura, i per aprendre. Les ONG’s ambientals són les impulsores de la Setmana de la Natura i aprofiten per a donar-se a conèixer, i per fer saber a la gent que es pot participar de forma activa en la protecció del medi ambient.



Les activitats de la Setmana de la Natura són molt diverses: restaurar un bosc de ribera i plantar espècies autòctones, treure espècies exòtiques invasores, recollir brossa d’una platja, fer una sortida guiada per veure ocells i conèixer els seus sons i costums, una gimcana familiar per conèixer la biodiversitat d’un indret, un taller de cuina amb productes ecològics i de proximitat,... Les possibilitats són infinites!



Les podeu consultar totes a al mapa del portal www.setmananatura.cat, i també les podeu veure agrupades per categories: activitats per escoles, sortides i visites guiades, accions de voluntariat ambiental, activitats en família, anar a veure ocells...



D’entre totes les activitats que s’organitzaran durant la Setmana, en destaquem les 7 grans accions de voluntariat ambiental que tindran lloc durant el cap de setmana del 10 i 11 de juny:



Barcelona

1. Un Bioblitz a la muntanya de Montserrat reunirà molts voluntaris i voluntàries per detectar, acompanyat d'especialistes, el màxim nombre d’espècies i identificar la biodiversitat de l’entorn. Organitzat per la Fundació Catalunya - La Pedrera i l’Associació World Nature (10

de juny al Bruc, l’Anoia).

2. A la Riera de Merlès el voluntariat ambiental ajudarà a combatre la processionària de forma natural, amb l’Associació ADEFFA (10 de juny a Santa Maria de Merlès, Osona).

3. A Vilanova i la Geltrú, la Plataforma en defensa de l’Ortoll-Sant Gervasi i Garraf Coopera volen restaurar els camins ramaders d’Adarró i de l’Ortoll, el Turó del Sèu i el circuit d’Adarró i eliminar plantes exòtiques afavorint la biodiversitat de l’ecosistema (11 de juny a Vilanova i

la Geltrú, Garraf).



Girona

4. A Girona l'Associació La Sorellona i els voluntaris/es posaran els ulls sota l’aigua i faran un cens de fauna aquàtica al riu Ter, parlant de la problemàtica de les espècies invasores i la necessitat de recuperar el bosc de ribera (10 de juny a Girona).



Tarragona

5. I a Tarragona, l’Associació Aurora ens convida a descobrir el riu Francolí a través d’accions de conservació del seu bosc de ribera (11 de juny a Tarragona).



Terres de l’Ebre

6. Més al sud, l'associació Graëllsia organitza una gimcana del mar a l'Espai Natural de Santes Creus, per conèixer la seva biodiversitat i col·laborar en la millora dels seus valors naturals (10 de juny a l’Ametlla de Mar, Baix Ebre).

7. A la Reserva Natural de Sebes (Flix) calen voluntaris per pasturar amb els cavalls de Camarga, extreure espècies invasores i anellar cries de cigonya, amb el Grup de Natura Freixe (11 de juny a Flix, Ribera d’Ebre).



Tots els participants a la Setmana de la Natura rebran un braçalet verd #setmananatura fet per l’entitat Maresmon dedicada a les dones en risc d’exclusió social. Tothom podrà compartir les seves fotografies a les xarxes socials!



Es premia la participació: un concurs i un sorteig

Un concurs premiarà les fotografies #setmananatura, tant les que expressen imatges de la Natura com les que mostren les actuacions que es realitzin per la Natura al llarg de la Setmana.



D’altra banda, les escoles que col·laborin amb algun acte i enviïn les seves imatges amb la polsera, participaran al sorteig d’un taller de natura amb una entitat ambiental.



La Setmana Natura és una campanya coordinada des de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC), dues representatives xarxes d' ONG’s ambientals catalanes.



En la passada edició van participar 15.000 persones i van haver-hi 232 activitats.

478 lectures 478 lectures Cap comentari Enviar