Torna 'Benvinguts a pagès' del 3 al 5 de juny

La pagesia d'arreu de Catalunya obrirà les portes del 3 al 5 de juny perquè els visitants puguin conèixer i tastar els productes cultivats, criats i pescats a casa nostra

La setmana passada es va presentar la segona edició del programa 'Benvinguts a Pagès' que tindrà lloc del 3 al 5 de juny. La iniciativa que neix amb l'objectiu de re-connectar el món de la pagesia amb el món urbà, vol posar en valor la producció local i de proximitat amb la intenció que els consumidors coneguin de primera mà els aliments que arriben a la seva taula.



En aquesta segona edició, gairebé 250 pagesos, ramaders i pescadors d’arreu de Catalunya oferiran visites gratuïtes a les seves explotacions, perquè la ciutadania pugui conèixer i tastar els productes cultivats, criats i pescats a casa nostra.



Però Benvinguts a Pagès és una experiència que va més enllà: uns 200 allotjaments d’arreu del país s’afegeixen a la iniciativa amb ofertes especials per a aquell cap de setmana; uns 160 restaurants serviran el menú Benvinguts a Pagès, amb productes de temporada i de proximitat; i en moltes comarques s’oferiran activitats complementàries. La varietat de productors, restaurants, allotjaments i activitats complementàries permetran als participants planificar un cap de setmana a mida a qualsevol punt del país.



La segona edició de Benvinguts a Pagès coincideix enguany amb un cap de setmana llarg en algunes ciutats catalanes, ja que el dilluns 5 de juny se celebra la segona pasqua, dia festiu a gran part del territori.



El nucli fort del Benvinguts són les visites guiades i gratuïtes que es podran fer a unes 250 explotacions agràries i ramaderes, dissabte, diumenge i dilluns. El nombre de participants ha crescut un 60% respecte de l’any passat, després de l’èxit de la primera edició.



La majoria d’explotacions, després de la visita, oferiran un petit tast amb els productes que cultivin o elaborin i, a més, algunes tindran una zona de venda per als visitants que vulguin comprar aquell producte directament en origen, de la mà dels seus productors.



A través del web www.benvingutsapages.cat es pot consultar la informació, horaris, localització i coordenades de totes les cases de pagès que oferiran visites gratuïtes.



Hi ha explotacions arreu del territori català i s’hi podran veure sectors tan diferents com cellers, molins d’oli, cultiu de plantes aromàtiques, horta, fruita, cervesa artesanal, granges de vedells, conills o gallines, famílies dedicades al pastoreig, apicultura, formatgeries, pescadors, etc.



El mateix web www.benvingutsapages.cat reuneix tots els establiments turístics i restaurants que s’han afegit a la iniciativa. En el cas dels allotjaments, en aquests moments ja se n’hi ha apuntat uns 200 establiments: hotels gastronòmics, allotjaments de turisme familiar, allotjaments rurals categoritzats amb espigues, etc., des d’on els turistes podran arribar fàcilment a diverses explotacions que participen al Benvinguts. Cada un dels allotjaments tindrà una oferta especial Benvinguts a Pagès (que inclou alguna activitat, tast de productes, obsequi, etc.)



En el cas dels restaurants, que en aquests moments ja són uns 160, oferiran el menú Benvinguts a Pagès que cada establiment adaptarà segons la seva ubicació i estil de cuina, però que tindrà com a denominador comú una gastronomia amb productes de qualitat, de proximitat i de temporada.



Activitats complementàries



I a més de visitar les cases de pagès, d’allotjar-se en un entorn idíl·lic i de menjar els millors productes, els visitants podran completar el cap de setmana amb les gairebé 160 activitats complementàries que ofereixen diverses entitats i agrupacions, que s’han volgut sumar al Benvinguts a Pagès, organitzant activitats. L’oferta, que triplica el nombre d’activitats de l’any passat, és molt variada i inclou, per exemple, visitar un centre de reproducció de tortugues, fires gastronòmiques, concurs de pesca, tallers de cuina, passejades, observació d’aus, festivals de música i gastronomia, ponències, navegació a bord d’un llaüt, contes a l’aire lliure... Algunes d’aquestes activitats són gratuïtes i d’altres tenen un cost associat. Cal consultar-les a www.benvingutsapages.cat



Promocions especials per als “súpers”



Tots els infants i joves que siguin del Club Súper3 tindran condicions especials el cap de setmana del Benvinguts a Pagès. Per una banda, tindran un obsequi quan visitin alguna de les explotacions participants i, d’altra banda, podran participar de forma gratuïta en qualsevol activitat complementària. A més, es posarà en marxa un concurs especials per als “súpers” en què els guanyadors tindran allotjament, àpats i activitats gratuïtes durant tot aquell cap de setmana.



Sumem forces amb la Setmana Bio



Benvinguts a Pagès és una iniciativa de la Generalitat, amb la col·laboració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació -a través de Prodeca-, del Departament d’Empresa i Coneixement -a través de l’Agència Catalana de Turisme-, i de la Fundació Alícia.



Enguany, la Setmana Bio s’incorpora al projecte de Benvinguts a Pagès i ambdós esdeveniments es celebraran de forma conjunta, de manera que Benvinguts a Pagès donarà el tret de sortida de la Setmana Bio, que es celebrarà del 3 al 9 de juny de 2017.





