Agrupació de consums, Ecotxe, Eeeepa!, La Ermineta i Som Mobilitat són els projectes premiats pel Germinador Social

Cinc projectes han estat guardonats pel concurs Germinador Social, organitzat per Coop 57 Som Energia , per estimular models innovadors d’iniciatives socials, energia renovable i eficiència energètica. La cerimònia d’entrega de premis s’ha celebrat aquesta tarda de dijous 27 d’abril a la Casa del Mar de Barcelona i ha comptat amb nou projectes finalistes -cinc com a més votats i quatre escollits pel jurat- d’un total de 41 candidatures presentades.

En aquest primer concurs per a la transició energètica, s’ha premiat: Agrupació de consums – Comunitat veïnal de Barcelona, Ecotxe Som Moviment (Software i web per a carsharing elèctric, Eeeepa! (Emprendre, Estalviar i Eficiència Energètica de Proximitat amb Autoproducció), La Ermineta – Electra – Regadiu i Som Mobilitat (Mobilitat comprtida, elèctrica i amb renovables).



El guardó per a les cinc millors propostes segons el jurat està dotat amb 4.500 euros i l’especial del públic amb 2.500. La resta de finalistes també han rebut un premi simbòlic de reconeixement per animar-los a continuar endavant amb els projectes. A més de l’aportació a fons perdut de 25.000 euros a Germinador Social per part de Som Energia, la Fundació Coop57 bonificarà una part de les despeses financeres d’un possible préstec als projectes.



La iniciativa busca projectes en el marc de l'economia social i solidària en l'àmbit de les renovables i l'eficiència energètica, que contribueixin a la democratització de l'energia i l'empoderament de les persones usuàries. Així mateix, Pep Puig, president de Som Energia i Anna López, presidenta de Coop 57 han presentat les dues cooperatives que impulsen el certamen.



Som Energia (www.somenergia.coop) és una cooperativa de consum i producció d'energia verda sense ànim de lucre que treballa per construir un model energètic renovable en mans de la ciutadania des de la participació i la transparència. Amb 6 anys d'existència compta ja amb més de 34.000 socis i sòcies repartits per tot l'Estat i supera els 50.000 contractes de llum verda (cada persona sòcia pot tenir més d'un contracte).



Coop57 (www.coop57.coop) és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris al servei de la transformació social. La seva funció principal és el finançament de projectes transformadors d'economia social i solidària. És una organització democràtica, assembleària i autogestionada per la pròpia base social de la cooperativa. Actualment compta amb gairebé 800 empreses i entitats, i més de 3.500 socis i sòcies.

