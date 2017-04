Comença el projecte pilot “Gastrofira” per a quantificar el malbaratament alimentari a Fira de Barcelona

Sostenible Divendres, 28 d'abril de 2017, a les 10:00 h Carregant Carregant



A principis de 2017 el CREDA (Centre d’Investigació en Economia i Desenvolupament Agroalimentari de l’IRTA i la UPC) ha realitzat la primera fase del projecte pilot “Gastrofira ”, consistent en una quantificació del malbaratament alimentari generat en el servei de càtering de Fira de Barcelona durant la celebració d’una important fira internacional. Per a tenir una visió global, s’ha tingut en compte tant el malbaratament generat a la cuina com el generat pels comensals.

El projecte de Gastrofira consisteix en realitzar, en el període de 2 anys, una primera fase de quantificació en 2-3 fires diferents per establir la línia base de malbaratament, i així posteriorment poder mesurar l’impacte positiu de certes intervencions de prevenció.



Gastrofira és el servei de càtering de Fira de Barcelona, i ofereix servei a esdeveniments de rellevància tant nacional com internacional. Actualment es troba en procés de dissenyar un pla integral de sostenibilitat per a millorar la seva eficiència en els vectors ambientals que es veuen afectat per la seva activitat. Una de les seves línies d’actuació serà el malbaratament alimentari. L’estiu de 2016, Gastrofira va manifestar la seva voluntat d’entrar a formar part de la Plataforma REFRESH a Espanya i de convertir-se en un projecte pilot, consolidant-se com el primer servei espanyol de càtering de grans esdeveniments en comprometre’s públicament amb el malbaratament alimentari.



Durant els propers mesos, l’equip de Gastrofira conjuntament amb CREDA-UPC-IRTA seguirà definint tant els propers esdeveniments a quantificar com les possibles intervencions a realitzar per a reduir el malbaratament alimentari del servei.



El CREDA-UPC-IRTA és un dels socis del projecte REFRESH (Resource Efficient Food and dRink for the Entire Supply cHain) finançat per la Unió Europea dins el programa Horitzó 2020. El seu objectiu és produir un coneixement científic ampli que permeti analitzar les claus del malbaratament alimentari en totes les etapes de la cadena de valor i dissenyar estratègies pràctiques de reducció per al futur. REFRESH treballa per contribuir en reduir el malbaratament alimentari en tota la UE en un 30% per a l’any 2025, reduir els costos de gestió de residus, i maximitzar el valor de del malbaratament alimentari inevitable i del material d’embalatge.



Segons xifres de la Comissió Europea, cada any es llencen a Europa 100 milions de tones d’aliments, i aquesta xifra podria ser de 120 milions el 2020. Es calcula que els recursos alimentaris que es perden o es malbaraten podrien ser suficients per alimentar dues vegades a totes les persones que pateixen gana al món. El malbaratament alimentari és, a més, el tercer emissor de carboni al conjunt de països de la UE.

