Freshly Cosmetics guanya un dels premis Gresol

Tecnologia Dijous, 27 d'abril de 2017, a les 09:30 h Carregant Carregant





La Fundació Gresol va celebrar aquest dimarts l'acte de lliurament dels Premis Gresol al Talent Jove. Entre els premiats destaca Freshly Cosmètics , una spin off de la Universitat Rovira i Virgili que promou productes de cosmètica saludable, 100% lliure de tòxics. També van rebre un reconeixement en el mateix acte les marques Captio i Viajes Para Ti.

Freshly Cosmetics va ser fundada per tres enginyers químics de la URV. Aquesta és una de les tres empreses reconegudes amb els premis Gresol que volen reconèixer els joves emprenedors de les comarques de Tarragona i el seu talent. Freshly Cosmetics és la marca digital de cosmètica saludable i 100% lliure de tòxics. L’aposta per la transparència i l’elevada qualitat els ha portat amb només 1 any a posicionar-se com a referents en cosmètica natural a Espanya. En aquest temps han comercialitzat prop de 40.000 productes i facturat 500.000€ gràcies a internet i saber com connectar amb els més de 100.000 seguidors que tenen a xarxes socials. La seva visió és clara, revolucionar el sector cosmètic amb productes que apostin fonamentalment per la salut de les persones i el nostre entorn.



Aquesta spin off de la URV va ser reconeguda en la categoria de premi acadèmic. El guardons també van ser per Captio pel seu talent tecnològic i per Viajes Para Ti pel seu talent en Màrqueting. La primera és una plataforma per a la gestió de despeses de viatge d'empresa, mitjançant la digitalització dels tiquets i extracció automàtica de les dades a partir d'una foto presa amb un smartphone. I la segona, és una agència de viatges online configurada en el mercat amb més de 15 anys d’experiència i 70 treballadors. una web amb un concepte innovador de venda de viatges per temps limitat.



L’acte de lliurament dels premis va comptar amb la participació de Carlos Cordón, Professor d’Estratègia de l’Escola de Negocis IMD de Suïssa, i amb Pau Garcia-Milà, mediàtic i emprenedor considerat un dels líders de futur en el món empresarial



Els premis Gresol es van crear l’any passat amb l’objectiu de posar en valor el talent de joves empresaris i professionals de la província de Tarragona.

629 lectures 629 lectures Cap comentari Enviar