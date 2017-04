Neix Cuinara, la nova marca de menjar saludable amb compromís social

Novetats Dimarts, 25 d'abril de 2017, a les 09:15 h Carregant Carregant



Cuinara és una marca de menjar saludable que neix a l'empara d' Àuria Grup , el conjunt d'entitats d'economia social més important de la comarca de l'Anoia, i es prepara a l'àrea de cuinats del centre especial de treball Àuria Cooperativa. La marca distribueix cinc preparats per fer cremes de verdures que es poden trobar als centres BonPreu i Esclat i als supermercats anoiencs de la cadena Supermas. La marca vinculada al Tercer Sector treballa per assolir una producció mensual d'entre 15.000 i 20.000 unitats

Cuinara presenta una gamma de productes sense additius, linials i refrigerats que contenen les proporcions necessàries d'ingredients - nets, pelats i rossejats - per cuinar cremes de verdures per a dues o tres racions.



El primer llançament dels productes de Cuinara, el passat mes de novembre, va comptar amb tres propostes culinàries: crema de verdures, crema de pastanaga i crema de carbassa, coincidint amb els productes de temporada. Ara ha ampliat la gamma amb noves receptes: la crema de bròcoli, la crema de vichysoisse i crema de carbassó.



Els productes de Cuinara es venen en envasats sense conservants, amb l'objectiu que el consumidor només l'hagi de bullir, triturar i servir. Els promotors destaquen que aquests són 'tres simples passos per posar a l'abast de tothom un producte bo i sa, amb les proporcions justes perquè cuinar verdura pugui fer-se en un tres i no-res, sense haver-se de preocupar per les mides o la compra a l'engròs de tots els ingredients'.



Una marca amb compromís social i aliances amb cadenes de distribució catalanes



Cuinara aspira a produir entre 15.000 i 20.000 unitats cada mes de bosses de verdures. Tot el procés es desenvolupa a les instal·lacions de la cooperativa Àuria, el centre especial de treball d'Àuria Grup (Igualada), fet que intensifica el compromís de generar creixement econòmic en el marc de l'economia social. La divisió de gastronomia és, juntament amb la de cosmètica i perfumeria, una de les àrees que més futur econòmic preveu Àuria grup, per això ha apostat fort per aquesta nova línia pròpia.



Àuria Grup va decidir incorporar la iniciativa d'innovació social i emprenedoria amb la incorporació de les impulsores de Cuinara: la nutricionista i tecnòloga d'aliments, Gisela Palacio, i la biotecnòloga, Mireia Castañer. L'aliança amb les fundadores de Cuinara (star-up nascuda el 2014) ha permès optimitzar les instal·lacions de cuina professional de la desapareguda cooperativa Gustauria i crear nous llocs de treball. D'aquesta manera, Àuria Grup compleix la seva missió social de treballar amb projectes empresarials innovadors i el compromís de generar nous llocs de treball per a persones amb discapacitats, risc d'exclusió social o situacions greu de vulnerabilitat.

