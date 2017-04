Barcelona organitza la 1a Setmana Sense Soroll

Campanyes Dijous, 20 d'abril de 2017, a les 09:00 h Carregant Carregant



Us heu preguntat mai com sona la ciutat Barcelona més enllà dels sorolls del trànsit i de les obres? Ara els caçadors de sons estan convocats el proper dimecres 26 d'abril a captar els sons de la ciutat: una campana de l'església de barri, un sortidor, les ones de les platges de la Barceloneta... Des de Medi Ambient, la Fàbrica del Sol convida a participar amb l'activitat ' Caçadors de sons ' durant el Dia Internacional de Conscienciació envers el Soroll.

El dimecres 26 d’abril és el Dia Internacional de Conscienciació envers el Soroll i Barcelona es sumarà a la 1a Setmana Sense Soroll amb una experiència innovadora que es realitzarà simultàniament a totes les seus de districte de la ciutat.



En una ciutat de les dimensions de Barcelona els sorolls són constants. Tot vibra, tot batega. Si ens aturem a escoltar, descobrirem la bellesa oculta del patrimoni sonor del nostre entorn. El dimecres 26 d’abril, a les 17.45 h l'ajuntament de Barcelona convida als interessats a la Seu de cadascun dels districtes per fer uns enregistraments sincronitzats que posteriorment tothom podrà escoltar per descobrir com sona Barcelona.



Cada grup realitzara tres gravacions per configurar el paisatge sonor.



- So general



-So específic local, com ara la campana d'una l’església



- So a microescala, com per exemple, el xipolleig d’una petita font.



A més de les gravacions, es mesuraran els decibels amb sonòmetres i es faran fotografies per il·lustrar tota l’acció.

Podeu seguir tota l'acció amb l'etiqueta #BarcelonaSona



Qui participi contribuirà a completar el Mapa Barcelona + Sostenible, una plataforma virtual que recull iniciatives socials i ambientals de la ciutat. Per primera vegada, s'incorporaran sons associats als punts de les seus dels districtes amb la possibilitat d'insertar fotos i relats.



En el marc de la 1a Setmana Sense Soroll a Catalunya (SSS)

