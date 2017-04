França crea una etiqueta distintiva de suport a la transició energètica col·laborativa

Campanyes Dimarts, 18 d'abril de 2017, a les 09:30 h Carregant Carregant



La transició energètica és al punt de mira de la ministra francesa de Medi Ambient, Ségolène Royal. L'anunci que va fer a principis de mes sobre la creació d'una etiqueta específica que s'aplicarà a projectes de finançament col·lectiu que tinguin impacte positiu en el medi ambient, l'energia i el clima n'és una bona mostra. I aquest només un pas més en el desplegament de la Llei de Transició Energètica aprovada el 2015.

El 7 d'abril passat el ministeri de Medi Ambient francès va anucniar d'una nova etiqueta de certificació que cobreix totes les formes de finançament col·lectiu (subvencions, préstecs, accions, bons i efectiu) a través de les plataformes de crowdfunding.



Per obtenir la certificació, un projecte ha de complir tres requisits: Ha de ser 'verd" en la vesant que implica l'etiqueta, és a dir, 'Transició energètica i ecològica per al clima', així en queden al marge projectes vinculats a l'energia nuclear i les energies fòssils o la incineració de residus on no es recuperi l'energia. En canvi, si que vol afavorir projectes que promoguin el desenvolupament de les energies renovables, l'economia circular, l'agricultura, la pesca sostenible, l'eficiència energètica dels edificis i empreses i tot el que pugui acollir aquest àmbit.



Un altre dels requisits és que els projectes han de ser totalment transparents, amb inclusió d'informació sobre les característiques i impactes ambientals i socials, durant i després de la recaptació de fons.



Finalment, l'etiqueta tindrà en compte l'impacte positiu a favor de la transició energètica i ecològica. Criteris vinculats a indicadors d'impacte en el canvi climàtic, l'aigua, l'economia circular o la biodiversitat.



L'etiqueta està pensada per projectes valorats d'entrada a partir de 15.000 euros. Quant més elevat sigui el pressupost del projecte més dades concretes caldran sobre la seva contribució a la transició energètica.



En tots els casos es mantindrà una supervisió sobre els projectes, de manera que si aquests no compleixen amb els criteris exigits, se'ls demanarà accions correctives i si no les apliquen se'ls retirarà l'etiqueta. La certificació dels projectes començarà aquest mateix semestre.



