Un celler de l'Alt Camp aposta per l'apicultura com a complement per a millorar l'ecosistema

Sostenible,Campanyes Divendres, 14 d'abril de 2017, a les 19:30 h Carregant Carregant



La iniciativa defensa que les abelles ajuden a la pol·linització del 80 per 100 dels fruits de consum humà i amb aquesta acció pretén minvar els efectes devastadors de pesticides o l'àcar de la varroosi que ha fet disminuir la població d'abelles entre un 20 i un 40 per 100 al llarg dels darrers anys. El celler Mas Vicenç , en col·laboració amb la Casa de la Mel d'Alcover , s'han posat en la feina i ja han instal·lat 30 arnes al voltant de les finques de producció de raïm.

El Celler Mas Vicenç juntament amb La Casa de la Mel d’Alcover inicien un projecte d’implantació d’abelles per tal de millorar-ne la reproducció, la pol·linització i evitar la mortalitat de la població.

Actualment el sector de l’apicultura declara que la mortalitat d'abelles es situa entre el 20 i el 40% i encara no se sap exactament de que pot venir. Es parla del canvi climàtic, de l’àcar paràsit Varroosi, dels pesticides i insecticides…

Tot això contrasta amb la importància que té la feina que fan aquests insectes, ja que gairebé el 80% dels cultius de consum humà depèn de la pol·linització de les abelles.

Les arnes s’han instal·lat al voltant de les finques del Celler Mas Vicenç en zones on s’hi troba una gran quantitat de vegetació mel·lífera com: el romaní, la farigola, l’alzina, la sajolida, la sàlvia....

El projecte arrenca amb la cria de 30 arnes que poden desenvolupar una reproducció d’entre deu mil i seixanta mil abelles per any i arna. Aquestes, al mateix temps, arribaran a produir uns 600 kgs de mel. Una producció que es comercialitzarà i de la que es faran tastos a l'agrobotiga del celler i durant les visites enoturístiques que organitza. Una ocasió que els promotors volen aprofitar per a divulgar la tasca que fan les abelles en la conservació de l'ecosistema.

El projecte preveu que aquesta colònia augmenti fins a les 100 arnes per tal d’ajudar a la reproducció i desenvolupament.

Amb aquesta acció Mas Vicenç, amb la col·laboració de la Casa de la Mel d’Alcover, arrenca una nova etapa cap a l’agricultura ecològica i sobretot amb la conscienciació amb el medi ambient.

Mas Vicenç està situat al nord de l’Alt Camp on el clima predominant mediterrani aporta unes condicions altament favorables per al cultiu de la vinya i, ara també, la promoció de l'apicultura.

El celler va ser fundat l’any 2005 pel fill gran, Vicenç Ferrer, de la cinquena generació dedicada al conreu familiar de la vinya i producció de vi.





900 lectures 900 lectures Cap comentari Enviar