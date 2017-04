L'Ajuntament de Pineda de Mar aconsegueix un estalvi de prop de 6.000€ durant la 2a Marató de l'Estalvi Energètic

Campanyes Dijous, 13 d'abril de 2017, a les 10:00 h Carregant Carregant





La 2a Marató de l'Estalvi Energètic es va fer durant el mes de febrer a una dotzena d'ajuntaments catalans. En el cas de Pineda, l'estalvi va ser de 5.844,22 euros. En el control de la despesa energètica hi van participar tres equipaments municipals: l'Escola Jaume I, el Centre Esportiu Municipal de Can Xaubet i l'edifici on són ubicades les oficines centrals de l'Ajuntament. Ara el consistori dedicarà la xifra aconseguida a tirar endavant un programa d’auditories i accions formatives per promoure l’estalvi energètic, especialment a col·lectius en risc d’exclusió i gent gran

L’Ajuntament de Pineda de Mar ha participat en la segona edició de la Marató d’estalvi contra la pobresa energètica, en la què enguany s'hi han implicat un total de 12 consistoris catalans. L’objectiu d’aquesta iniciativa és promoure l’estalvi energètic en edificis municipals al llarg del mes de febrer i destinar els diners estalviats a accions per combatre la pobresa energètica. L'estalvi aconseguit a Pineda ha estat de 5844,22 euros (13.822 Kwh d'electricitat; 216 m3 d’aigua; 5668 m3 de gas).



L'ajuntament de Pineda dedicarà la xifra aconseguida a tirar endavant un programa d’auditories i accions formatives per promoure l’estalvi energètic, especialment a col·lectius en risc d’exclusió i gent gran.



Mesures de l'Ajuntament de Pineda



La Marató de l’Estalvi Energètic s'ha fet a tres equipaments municipals: la Casa Consistorial de Plaça Catalunya, l’Escola Jaume I i el Complex Esportiu Can Xaubet. La regidoria de Medi Ambient ha ha impulsat mesures d'estalvi, com per exemple treballar amb llum natural, regular la climatització a una temperatura ambient de 21º, tancar il·luminacions prescindibles (escales, accessos...), prioritzar l’ús de les escales enlloc de l’ascensor o endollar només aquells aparells que fem servir.



La lluita contra la pobresa energètica



A l’actualitat, l’Ajuntament de Pineda de Mar té diverses línies en marxa per combatre la pobresa energètica al municipi. La regidoria d’Habitatge i Pobresa Energètica i la regidoria de Benestar Social treballen conjuntament per ajudar a les famílies més vulnerables, realitzant tasques de mediació amb les companyies subministradores i, si escau, redactant els informes necessaris per a aturar la interrupció dels serveis bàsics que les persones afectades necessiten per a presentar a les empreses subministradores, segons la normativa vigent. El consistori pinedenc també ofereix ajudes econòmiques per afrontar situacions d’urgència i assessorament i orientació per a reduir la despesa de consum.



La Segona marató de l’Estalvi Energètic s'ha fet a tot Catalunya amb la implicació de 12 Ajuntaments: Badalona, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Granollers, Manresa Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Vilanova i La Geltrú, Malgrat de Mar, Mataró i Pineda de Mar. El total d’equipaments participants dels dotze ajuntaments apuntats és de 62.

418 lectures 418 lectures Cap comentari Enviar