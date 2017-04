La Revolució de les Butxaques apunt per al 13 de maig

Campanyes Dimecres, 12 d'abril de 2017, a les 10:00 h Carregant Carregant





L'agrupació recorda que cadascun dels actes de consum de productes i serveis que fem en el nostre dia a dia poden convertir-se, si els sumem i escollim les alternatives de l’economia solidària, en una revolució a favor dels drets socials i medioambientals al món.

En les activitats, que es preveuen fer enguany hi ha la 'Ruta guiada pels horrors del comerç internacional' on es diferenciaran 4 sectors econòmics que tenen en comú les males pràctiques quant al respecte als drets humans i mediambientals: la banca, l’alimentació, el tèxtil i l’electrònica.



Un any més, el col·lectiu Som Comerç Just i Banca Ètica llança la campanya temàtica amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Comerç Just: aquest 2017, sota el lema “La revolució de les butxaques”.L'agrupació recorda que cadascun dels actes de consum de productes i serveis que fem en el nostre dia a dia poden convertir-se, si els sumem i escollim les alternatives de l’economia solidària, en una revolució a favor dels drets socials i medioambientals al món.En les activitats, que es preveuen fer enguany hi ha la 'Ruta guiada pels horrors del comerç internacional' on es diferenciaran 4 sectors econòmics que tenen en comú les males pràctiques quant al respecte als drets humans i mediambientals: la banca, l’alimentació, el tèxtil i l’electrònica.

El col.·lectiu Som Comerç Just i Banca Ètica format per FETS, FIARE, Alternativa 3, Oxfam, XES i SETEM Catalunya, també compta en aquesta edició amb la col·laboració de la Plataforma per una fiscalitat justa.



L’acte central de la Revolució de les Butxaques se celebrarà el 13 de maig, Dia Mundial del Comerç Just, al Passeig de Gràcia (amb c/València) de Barcelona a les 21h: una ruta guiada pels horrors del comerç internacional! El col·lectiu promotor proposa participar en una ruta guiada amb quatre parades que es correspondran amb quatre grans marques emblemàtiques internacionals per tal de denunciar les vulneració de drets laborals, humans i mediambientals que duen a terme:



Com diu el manifest d’enguany: “…a partir d’un informe del centre d’investigació independent DanWatch del 2016, Nestlé es va veure obligada a acceptar públicament que no pot descartar situacions similars a l’esclavitud en la seva cadena de subministrament al Brasil. La Campanya Banca Armada ha xifrat en més de mil milions d’euros la participació del Banco Santander a la indústria armamentista. Inspeccions de la Campanya Roba Neta han revelat que H&M continua violant les condicions de seguretat bàsiques en les seves fàbriques a Bangladesh. Un informe d’Amnistia Internacional relaciona directament Apple amb l’ús del treball infantil en el seu procés de fabricació.”



Aquesta activitat és replicable a d'altres municipis de Catalunya, els interessats poden contactar amb coordinacio@comercjustibancaetica.org.

686 lectures 686 lectures Cap comentari Enviar