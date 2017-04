Les telecomunicacions i Internet, serveis generals d'electricitat, gas i aigua encapçalen les reclamacions rebudes per Consum

Comparar Dimarts, 11 d'abril de 2017, a les 09:45 h Carregant Carregant



L'Agència Catalana del Consum ha presentat els resultats de la Memòria d’Actuacions 2016. Entre les dades destaca que els sectors de les telecomunicacions i Internet, el serveis generals de consum —que inclou lloguer de vehicles en un altre país, serveis turístics contractats, comerç detallista i comerç en línia o Internet, activitats immobiliàries, diferents serveis empresarials, cursos, esdeveniments esportius, contractació d’entrades per a concerts i espectacles— i l’electricitat, gas i aigua encapçalen les reclamacions rebudes per l’Agència.

Així mateix, es constata un increment de gairebé un 30% de les denúncies respecte l’any anterior. Per contra, les consultes han baixat un 20% i les reclamacions prop d'un 10% en relació al 2016.

Les xifres de reclamacions registrades a l’ACC durant l’any passat tornen a situar-se a nivells dels anys 2011 i 2012, abans de les reclamacions per les preferents. La tasca de l’Agència Catalana del Consum és de prevenció i d’actuació, així que les dades mostren que s'està treballant en bona direcció.



Pel que fa a les reclamacions rebudes per l’Agència, les telecomunicacions i Internet continua sent el sector més reclamat al 2016, 3 de cada 10 reclamacions. En segon lloc se situen els serveis generals de consum (22%), d’electricitat, gas i aigua (el 20%), els béns de consum/productes (el 12,6%), el transport (9,9%), els serveis financers (3,9%) i la restauració i allotjaments (el 2,7%).



Endesa encapçala les empreses amb més reclamacions, seguida per Orange, Telefónica, Vodafone, Vueling, Gas Natural, Iberdrola, Ryanair i el BBVA.



Entre les principals dades destaca que es van resoldre 6.362 reclamacions per la via de la mediació de consum i es van resoldre 1.655 casos per laude arbitral, una xifra que cau un 48,82% i es situa a nivells estàndards del 2011 i 2012, és a dir, abans de la tramitació dels casos de les preferents de Catalunya Caixa.



Pel que fa a la resolució de casos per mediació, les telecomunicacions i internet continuen sent el sector amb més casos resolts per acord de mediació tot i que han passat del 70% l’any 2015 al 41,7% el 2016.



Més de 41.000 consultes ateses



Pel que fa a les consultes, l’Agència Catalana del Consum en va atendre 41.029, xifra que representa un descens del 19,29% respecte 2015. El principal sector de consulta ha estat els serveis general de consum amb un 23,2% del total i els serveis de telecomunicacions i Internet (22,1%).



