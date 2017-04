Ulabox acorda amb el Grup Ros la venda de peix fresc de proximitat

Tecnologia Dimarts, 4 d'abril de 2017, a les 09:15 h (1 vot) Carregant Carregant



El Grup Ros, que comercialitza peix de les llotges de la costa catalana, ha arribat a un acord amb el supermercat on line Ulabox que inclourà en la seva oferta més de seixanta referències de peix fresc i envasat. El supermercat que ven exclusivament a través de la xarxa, amplia així la seva oferta de producte fresc.

Ulabox i Grup Ros, operatiu en el sector de la venda de peix fresc des de 1930, han optimitzat processos en logística i han sincronitzat la seva cadena de subministrament amb un sistema de treball just-in-time. En concret, en el nou assortiment de peix provinent de la llotja destaquen els peixos més característics de costa a preus assequibles. Entre aquests, es troben la sardina, el seitó, el calamar o el moll de roca i també productes típics de la zona de la Costa Brava com la gamba vermella de Palamós. A més preveu incloure referències com el déntol, el gall de Sant Pere o l’escórpora, entre altres peixos que només es troben de manera esporàdica a peixateries tradicionals, gràcies als acords que Grup Ros, amb seu a Blanes, manté amb llotges i confraries de pescadors del litoral català.



En una primera fase, del peix fresc de la llotja, així com d'altres productes frescos que ofereix l''antisuper', únicament en podran disposar els clients de l’àrea metropolitana de Barcelona.



Per a la venda de producte fresc, Ulabox compta amb acords amb altres empreses familiars com Antolin o Kubkis (fruites i verdures), Escofet Olivé (carnisseria i cansaladeria), Europastry (pa i brioixeria recent fornejada) com a proveïdors dels seus productes frescos.



Creat el 2010, el supermercat on line, sota la supervisió d'un equip liderat per Jaume Gomà, ofereix als clients primeres marques de productes frescos i de proximitat. L'oferta de productes ecològics també és àmplia i inclou fruites, carn i verdures, a més, compta amb un apartat específic per a celíacs. Els lliuraments de la compra es fan en menys de 24 hores i l'horari abasta de les 7h i les 23 h.

