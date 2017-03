Facua busca candidat a la pitjor empresa del 2016

Campanyes Dijous, 23 de març de 2017, a les 09:45 h Carregant Carregant







L'associació de consumidors Facua convida els usuaris a votar des del seu web la









Quin ha estat el pitjor abús comercial de l'any. Els consumidors estan convidats a votar quina és l'empresa que pitjors pràctiques abusives ha practicat entre els usuaris. Les línies del 902, l'ascens de preus de les tarifes de telecomunicació i la negativa dels bancs a tornar els diners de les clàusules sòl, són les finalistes.L'associació de consumidors Facua convida els usuaris a votar des del seu web la pràctica més abusiva de l'any 2016 . En la mateixa convocatòria també es pot votar el pitjor anunci de l'any i la pitjor empresa.

Aquesta ja és la vuitena edició del premi convocat per Facua dirigit a assenyalar els greus abusos que es produeixen en el mercat i promoure pràctiques més responsables en les relacions entre les empreses, els usuaris i les organitzacions que representen els seus interessos.



Les nominades a La Pitjor Empresa de l'Any són BBVA, El Corte Inglés, Movistar i el grup Volkswagen. En la categoria El Pitjor Anunci competeixen quatre campanyes masclistes de les tarifes de roaming de Vodafone, l'empresa de lloguer de cotxes Sixt, un xampú anticaiguda de la marca VR6 i les galetes Princesa d'Artiach.



Per què estan nominades?



A pesar que les línies 902 d'atenció al client són prohibides des de començaments d'aquesta dècada perquè són més cares que les línies fixes i mòbils convencionals, encara hi ha moltes empreses que en fan cas omís i, el que és més estrany, tampoc són sancionades per les autoritats de consum, afirma Facua.



Les pujades de tarifes en telecomunicacions. Les grans marques de telefonia apliquen increments de preus sense respectar el que s'havia contractat o promés amb anterioritat, donant a entendre que l'anomenada 'permanència' només sigui una obligació per als usuaris.



La negativa dels bancs a tornar els diners de la clàusula sòl. Facua destaca que l'absència de multes li ha posat fàcil a la banca dir "no" als usuaris que reclamen els seus diners. Ni la sentència del TJUE, afirma, 'ha posat fi a la complaença de les autoritats, que no s'atreveixen a molestar els banquers'.



La revenda fraudulenta d'entrades de concerts. Comença el termini per a la venda oficial d'entrades però la web falla. Hores després, ja no queden entrades i només poden adquirir-se en una pàgina dedicada a la revenda, amb els preus absolutament disparats.

356 lectures 356 lectures Cap comentari Enviar