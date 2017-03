Endesa renova la seva adhesió al sistema de resolució de conflictes amb consumidors a través de Consum

Dimarts, 21 de març de 2017, a les 09:00 h Carregant Carregant







La Companyia va ser una de les energètiques que es van sotmetre al sistema arbitral de consum de la Generalitat. La Junta Arbitral de Consum, s'encarrega de tramitar les reclamacions que plantegen els ciutadans quan se senten perjudicats per alguna servei. Amb aquesta renovació d'adhesió, la companyia accepta l'arbitratge com a sistema extrajudicial que permet resoldre, amb caràcter vinculant, els conflictes amb els seus usuaris. La Junta Arbitral de Consum està adscrita a l' Agència Catalana del Consum.

Endesa i l'Agència Catalana del Consum han firmat el conveni pel qual la companyia elèctrica renova una vegada més la seva adhesió a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC), l'organisme que té com a objectiu resoldre un conflicte entre client i empresa en l'àmbit del consum. L'acord estableix que Endesa Energía i Endesa Energía XXI, que és l'empresa mitjançant la qual Endesa ofereix el subministrament de gas i electricitat en el mercat energètic regulat i liberalitzat, es compromet a acceptar les propostes del sistema arbitral de consum per a resoldre eventuals contenciosos amb els seus clients domèstics de Catalunya, ja sigui per discrepàncies en el procés de contractació, la lectura del consum, la facturació o el cobrament.



Amb aquest compromís, la Companyia accepta aquest arbitratge com un sistema extrajudicial que permet resoldre, amb caràcter vinculant, els conflictes entre la Companyia i els seus clients. El Tribunal arbitral, després d'escoltar les al·legacions de totes les parts, emet un laude que és d'obligat compliment, ja que té el mateix valor que una sentència judicial ferma.



La JACC i l'arbitratge de consum



La JACC és un organisme administratiu adscrit a l'Agència Catalana del Consum i al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, que funciona des de l'any 1993. La JACC s'encarrega de tramitar les reclamacions que plantegen els ciutadans arreu de Catalunya quan se senten perjudicats a conseqüència de la compra d'un producte o de la prestació d'un servei.



Davant la reclamació presentada per un consumidor, la JACC posa en marxa un procediment administratiu per intentar resoldre el problema entre el ciutadà i l'empresa. En primer lloc s'intenta la mediació, és a dir, arribar a un acord entre les parts. Si la mediació fracassa, s'inicia l'arbitratge amb la celebració d'una vista arbitral que, tant el consumidor com l'empresari, han acceptat prèviament sotmetre's. L'arbitratge de consum, que pot ser o no presencial, consisteix en un sistema extrajudicial i voluntari que protegeix als consumidors i als empresaris, i que permet resoldre amb caràcter vinculant i de manera ràpida i gratuïta els conflictes de consum plantejats. El Tribunal Arbitral dictarà un laude que tindrà el valor de cosa jutjada.

