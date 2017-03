El terme d'Albanyà opta a ser el primer parc de cel fosc

Campanyes Dilluns, 20 de març de 2017, a les 09:15 h Carregant Carregant



Albanyà, situat a l'Alt Empordà, té un dels cels més estrellats i lliures de contaminació lumínica de Catalunya. El terme d'aquest municipi aspira ara a que els seus cels siguin reconeguts per l'organització International Dark Sky Association (IDA), una de les institucions de protecció del cel nocturn més reconegudes, és la coordinadora de la iniciativa global que premia els parcs que poden oferir als seus visitants unes nits estrellades excepcionals i un entorn nocturn especialment protegit des del punt de vista científic, natural i educacional.

El terme d’Albanyà gaudeix d’uns cels foscos de característiques privilegiades pels estàndards de l’Europa occidental, tan és així que el municipi s'ha proposat potenciar l’astroturisme per tal que Albanyà esdevingui un municipi de referència i pugui optar a aquesta candidatura, que, en cas de ser acceptada, convertiria Albanyà en el primer parc internacional de cel fosc de tot l’Estat.



Si és així, l’esmentat reconeixement se sumaria a la distinció aconseguida pel càmping Bassegoda Park, localitzat també al terme d’Albanyà, que, l’any 2015, es va convertir en un dels primers càmpings de tot el món acreditat pel sistema de certificació Starlight que reconeix la bona qualitat del cel nocturn.



En aquesta direcció ja està treballant el consistori d'Albanyà i els promotors del càmping que han començat per reformar recentment el seu sistema d’enllumenat nocturn per minimitzar l’impacte de la contaminació lumínica. Els cels lliures de contaminació lumínica d’Albanyà permeten organitzar durant tot l'any activitats dirigides a promoure el coneixement del cel estrellat com a part de la natura i a experimentar un turisme sostenible i proteccionista del cel nocturn.



