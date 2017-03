Endesa i Gas Natural investigats per la pujada de la llum del gener passat

Queixes Dimarts, 14 de març de 2017, a les 10:00 h Carregant Carregant



La Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) ha obert una investigació a Endesa i Gas Natural Fenosa per la important pujada del rebut de la llum durant el mes de gener passat. Un encariment dels preus que podria obeir a maniobres irregulars per part d'ambdues empreses en el mercat de compravenda de gas.

Foto: Piutus a Flickr







Segons recull la web de l'associació de consumidors Facua, la CNMC ha demanat informació tant a Gas Natural com a Endesa sobre moviments efectuats en dates concretes per determinar si hi va haver venda de gas a altres països amb preus ja fixats per endavant, i alhora operacions de compra del mateix producte per el mercat nacional a preus del mercat spot diari, més costós, el que va empènyer a l'alça al rebut de la llum.



La factura de gener ha batut tots els rècords, segons l'anàlisi de FACUA-Consumidors en Acció. Amb les tarifes de l'1 al 31 d'aquest mes, l'usuari mitjà amb la tarifa PVPC pagarà 87,81 euros, un 29,4% per sobre dels 67,84 euros de gener de l'any passat. La pujada mensual ha estat del 9,4%: al desembre el valor mig del rebut de l'usuari va arribar a 80,23 euros.



Competència tracta d'establir relació, si és que n'hi ha, entre les operacions de les energètiques al novembre i el descontrolat encariment del rebut de llum setmanes després.

