Novetats Diumenge, 12 de març de 2017, a les 14:30 h Carregant Carregant



Aquest dissabte, a l'Ateneu Popular de 9 barris, es va fer la pre-estrena del documental "La revolta de les escales" . Aquesta peça audiovisual, creada, dirigida i produïda per Metromuster , comença narrant la privatizació de Telefónica fins arribar al Correscales, cursa contra la precarietat laboral que es va fer després de la vaga de treballadors d'aquest sector durant la primavera del 2015.

"La revolta de les escales" arrenca amb la privatització del gegant de les telecomunicacions Telefónica els anys 80. Aquesta privatització va venir acompanyada de l'externalització de determinats serveis, sobretot aquells més tècnics relacionats amb la instal·lació. Va ser aleshores quan es va obrir la porta a la subcontractació i a la precarietat laboral inherent a aquesta.



Durant molts anys el personal de contractes, subcontractes i falsos autònoms van veure com les seves condicions laborals van anar empitjorant fins que, la primavera de l'any 2015 es va fer una vaga indefinida a gairebé tot l'Estat espanyol. A Barcelona va passar a tenir visibilitat en el moment en què els vaguistes van ocupar la botiga de Movistar del Portal de l'Àngel.



En el transcurs d'aquesta vaga es va contraure un deute fruit de les necessitats econòmiques dels i les vaguistes. Per tal de tornar aquests diners, donar visibilitat a aquesta lluita i a la precarietat laboral que ens envolta arreu, es va emprendre una campanya de micromecenatge a Goteo, que va recaudar més de 128.000 euros tot batent el rècord de recaptació d'aquesta plataforma, i que va culminar amb el Correscales.



El Correscales és un trajecte contra la precarietat i per la dignitat, que va recórrer els 800 kms. que separen Bilbao, on la vaga va obtenir uns resultats considerablement satisfactoris en aconseguir l'eliminació de tots els falsos autònoms i la seva incorporació a plantilla de les contractes i subcontractes, de Barcelona. Durant quatre dies treballadors de plantilles, contractes, subcontractes i falsos autònoms vinculats a Telefónica van fer una carrera de relleus per tornar i agrair totes les mostres de solidaritat rebudes d'arreu i donar visibilitat a altres lluites i moviments socials també víctimes de la precarització vital.



605 lectures 605 lectures Cap comentari Enviar