Greenpeace pressiona perquè els gegants d'Internet optin per energies renovables

Dijous, 9 de març de 2017, a les 09:30 h



La campanya #ClickClean de Greenpeace busca el compromís de les grans marques de les xarxes socials amb les energies procecents de fonts renovables. La transformació social que ha suposat l'ús de les xarxes socials ha estat determinant els darrers anys. Ara és possible escoltar música, veure pel·lícules i parlar amb el cercle d'amics amb un sol clic. Però tots aquests serveis tenen un elevat consum d'energia. No es parla sovint de la contaminació digital, però hi és. El sector és un dels pocs que mantenen un consum en alça en energies i matèries primeres. Greenpeace ha publicat un reportatge on compara els gegants de les xarxes en el que fa referència al tipus d'energia que consumeixen. Facebook, Itunes, WatsApp i YouTube són els que més s'han aplicat en els deures.

Greenpeace posa fil a l'agulla i recorda a les grans marques de les xarxes socials que es comprometin a tenir present la petjada ecològica en el seu funcionament diari. La que s'anomena contaminació digital també prové dels centres on s'emmagatzemen els milions de fotos, vídeos o cançons que es consumeixen cada dia arreu del planeta. L'ong empeny des de fa anys als gegants de la Xarxa a abandonar les fonts d'energia contaminants com el carbó i que optin les les renovables. Segons l'informe, la transmissió de dades va captura durant 2015 el 63% del trànsit web mundial i al 2020 el percentatge ja arribarà al 80%.



Els resultats es comencen a notar. Segons el darrer informe publicat per l'entitat, Google i Facebook s'han compromès a utilitzar en breu el 100% d'energia neta. Entre les aplicacions de missatgeria iMessage destaca amb un 83% de consum d'energia neta, igual que Facebook Messenger i WatsApp, amb un 67%. En canvi WeChat de la Xina, encara s'alimenta prop d'un 70% d'energia provinent del carbó.



Netflix és un altre dels noms de la xarxa que és al punt de mira de Greenpeace. L'entitat li ha demanat que s'afegeixi al compromís amb la campanya com a exemple en l'àmbit digital. Imaginem el consum d'electricitat generada per la trasmissió d'un vídeo que dura hora i mitja i que sigui visionat per 10 milions de persones a l'hora. Segons l'informe, Netflix és el responsable d'un terç del trànsit d'Internet a Nordamèrica.





