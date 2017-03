Salut, retail i big data són els sectors destacats en la sisena edició del programa EMPENTA

Tecnologia Diumenge, 5 de març de 2017, a les 20:00 h Carregant Carregant



Un total de 189 projectes es presenten a la sisena edició del programa EMPENTA. La gestió de grans volums de dades, la geolocalització o la transformació digital són algunes de les tendències més destacades en les tries de les start-ups. Ara, al llarg de cinc mesos, els 20 projectes seleccionats es beneficiaran de les facilitats i els recursos d' Esadescreapolis Acció i Esade per iniciar el seu trajecte.

La sisena edició de EMPENTA, el programa d'acceleració i suport a empreses de base tecnològica i / o innovadores, impulsat per ACCIÓ i liderat per ESADE i ESADECREAPOLIS, ha seleccionat -com en la passada edició- vint projectes, dividits en dos blocs temàtics: solucions innovadores i tecnologies disruptives.



En aquesta nova convocatòria del programa EMPENTA s'han presentat 189 candidatures, un 27% més que en la passada edició, i bat així un rècord d'inscripció. Aquest increment s'ha observat, sobretot, a l'àrea de tecnologies disruptives, que ha augmentat en un 178% les seves inscripcions. El sector salut ha tornat a imposar-se, per tercer any consecutiu, sobre els altres, encara que també han destacat les indústries del detall, big data i mobile.





Complexitat tecnològica i alt grau d'innovació





Molts dels projectes tecnològics, de gran qualitat i complexitat tecnològica, disposen ja de patents per als seus projectes. També, en aquesta convocatòria de EMPENTA, ha destacat la visió dels emprenedors en la gestió de grans volums de dades, geolocalització o la transformació digital han estat algunes de les tendències triades per aquestes start-ups.



En el bloc tecnològic han despuntat els sistemes que influeixen en la millora del rendiment dels dispositius microfluídics, els productes dissenyats per al tractament de l'osteoartritis o els projectes basats en programari d'anàlisi de dades, amb diferents aplicacions en el mercat.



A l'àrea de solucions innovadores han dominat les aplicacions de mòbil des de les que ajuden a trobar un espai de treball de forma àgil, a temps real i geolocalitzat, fins a aquelles que permeten realitzar la compra, des del dispositiu mòbil, en botigues. Així mateix, han estat seleccionats projectes que pretenen revolucionar el sector de l'headhunting o l'immobiliari.



El programa, impulsat pel centre d'innovació ESADECREAPOLIS i ACCIÓ, començarà el 7 de març, amb el procés d'acceleració i acompanyament. Durant cinc mesos, els vint projectes podran beneficiar-se de les facilitats i els recursos que ESADECREAPOLIS, ACCIÓ i ESADE Entrepreneurship Institute (EEI) els ofereixen per superar les fases crítiques del procés de creació de l'empresa, com la formació de l'equip, la definició del model de negoci i l'obtenció de finançament.





Llistat d'start-ups seleccionades, per blocs temàtics:



tecnologies disruptives



Butler Scientifics desenvolupa AutoDiscovery, un programari d'anàlisi de dades exploratori intel·ligent que revela relacions complexes ocultes en els arxius de dades dels seus experiments científics i estudis clínics.

Invelon dissenya una mà biònica ultra realista de baix cost i no invasiva que es connecta mitjançant uns pegats.

IOMED proporciona un sistema revolucionari per crear, visualitzar i analitzar registres mèdics.

Flomics ofereix la seqüenciació de molècules de RNA (RNA-seq) en fluids humans d'obtenció no invasiva (sang, plasma, saliva, orina), per al diagnòstic de malalties.

Katoid, un sistema analític dissenyat per processar grans volums de dades en temps real i una interfície similar a un videojoc, que permet explorar les dades de forma interactiva.

NX Swim desenvolupa TIBURON.2, la primera tecnologia per a entrenaments de la natació. Un arnès, un sensor i una app intel·ligent, que després d'una prova biomecànica, analitza l'estil de natació i corregeix la tècnica amb entrenaments.

Pump-It Nanotech desenvolupa un sistema multifuncional que millora el rendiment dels dispositius microfluídics, ja que redueix el temps d'anàlisi, millora la qualitat del senyal i disminueix la mida del dispositiu.

Qrem dissenya el primer lab-in-a-box per al tractament natural de osteoartritis que aconsegueix reduir en un 75% el dolor en un any.

Rokubun combina un receptor de GNSS propi denominat ARGONAUT amb un SaaS associat que permet assolir precisions de geolocalització decimètriques.

UrbanAI proporciona els indicadors pertinents de la vegetació i el medi ambient, guiant als oficials a les àrees de risc i optimitzant la inspecció d'arbres.



solucions innovadores



Beach Box Gym, el primer gimnàs autosuficient, ecològic i transportable del món, que permet transportar ràpidament l'estructura íntegra amb la maquinària d'una localització a una altra per establir-ho en diferents punts estratègics.

Bitrendy, l'armari de les influencers, la plataforma que permet exclusivament a les influencers vendre la seva pròpia roba i compartir contingut com poden ser posts i vídeos.

Coda Interface permet conèixer a l'instant l'opinió directa de l'assegurat, utilitzant petits qüestionaris de 2 a 5 preguntes, que s'envien just en finalitzar la prestació del servei.

Daysk ajuda a trobar i reservar el millor lloc per treballar en temps real i geolocalitzat.

DNA Family Book consisteix en la conservació de l'ADN dels membres de la família per al seu propi ús mèdic particular i proporciona consell genètic precís, independent de qualsevol laboratori que comercialitzi proves genètiques.

FLATALERT és una eina de comercialització d'immobles mitjançant app mòbil, basada en el màrqueting de proximitat i el màrqueting mòbil per a sector real estate.

Flomattic és una plataforma de Ludificació (gamification) basada en la geolocalització, en la qual els usuaris participen en reptes consistents en "capturar" una sèrie de boies virtuals.

Keychn és la primera plataforma online que permet a gent de tot el món (xefs i aficionats) cuinar junts en livestreaming i vídeo a la carta.

Manzaning posa la tecnologia al servei d'un sector tradicional i permet comprar al petit comerç des del mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.

Talentier Lean Recruiting selecciona, agrupa i ordena les millors agències de selecció facilitant a l'ocupador l'externalització de la cerca. A més, facilita a les agències accés a clients. En definitiva, dota ocupador i reclutador d'eines de col·laboració eficients.



Més informació



577 lectures 577 lectures Cap comentari Enviar