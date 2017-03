Tecnologia Dimecres, 1 de març de 2017, a les 20:45 h Carregant Carregant



La Creu Roja ha lliurat els Premis a la innovació tecnològica amb finalitats humanitàries, durant la celebració del 4YFN (4 Years From Now), saló dedicat a les startup, en el marc del Mobile World Congress, que té lloc a Barcelona.



Aquests guardons, que responen a l'aposta de l'organització per la innovació tecnològica amb finalitats socials, distingeixen aquells nous desenvolupaments per a dispositius mòbils i compten amb tres categories: "Vida Activa", "Salut Constant" i "Infància i Joventut". L'objectiu és crear aplicacions mòbils innovadores que es puguin utilitzar per a les finalitats pròpies de la Creu Roja en la seva atenció als col·lectius més vulnerables.

En la categoria "Vida Activa", el premi ha recaigut en la proposta CerQana, presentada per Qbitera Software, S.L. Aquesta aplicació pot contribuir a fomentar l'autonomia i inclusió social de les persones grans o persones dependents, adaptant qualsevol smartphone per facilitar-los el seu ús. CerQana avisa en temps real a familiars o persones cuidadores si li passa alguna cosa a l'usuari i permet veure en temps real la seva ubicació. Permet utilitzar un smartphone de manera normal per trucar o - en cas de no ser capaç- com a comunicador, que permet a la seva família cridar i parlar amb ell sense que l'usuari hagi de despenjar la trucada prèviament.



En la categoria "Salut Constant", s'ha optat per premiar dues propostes. Una d'elles és FQ-UP, presentada per la Federació Espanyola de Fibrosi Quística i Injecció Comunicació. Aquesta aplicació pot ajudar a millorar l'adherència al tractament de la fisioteràpia respiratòria i l'exercici físic en joves amb Fibrosi Quística. Augmenta la freqüència i regularitat de compliment del tractament diari. Promou la pràctica d'exercici físic i hàbits de vida saludables. Millora l'acceptació i l'actitud positiva cap a la malaltia des de la infància. Pot millorar la qualitat de vida del jove amb fibrosi quística, disminuint el nombre d'ingressos hospitalaris i agreujaments de la malaltia. A més, pot fomentar els conceptes de protagonisme i responsabilitat en l'autocura.



L'altra proposta premiada en la mateixa categoria és MalariaSpot i MalariaSpot Bubbles, presentada per Daniel Quadrat Sánchez, Sara Gil Casanova, María Linares Gómez, María Jesús Ledesma Carbayo, Alejandra Ortiz Ruiz, Maria Postigo Camps, Alexander Vladimirov i Miguel Luengo Oroz. El principal objectiu d'aquesta aplicació és investigar si és possible el diagnòstic a distància de mostres reals de sang de pacients en països amb pocs recursos. Un dels principals problemes per eradicar aquesta malaltia és la manca de tècnics especialistes que siguin capaços de diagnosticar-la. La forma més estàndard de diagnosticar la malària és observar una mostra de sang amb el microscopi. A la mostra de sang, s'han de buscar i comptar els paràsits que causen aquesta malaltia. Diagnosticar una mostra de sang pot portar fins a 30 minuts i, en molts dels països més afectats per aquesta malaltia, no hi ha tècnics suficients per fer-ho. En molts casos, això porta al fet que la malaltia no es diagnostiqui i se segueixi propagant o, per contra, es doni un tractament sense diagnòstic previ, cosa que posa en perill la salut del pacient i crea resistències als fàrmacs contra la malària. Per això, és tan important desenvolupar nous mètodes de diagnòstic de baix cost que puguin utilitzar-se en qualsevol lloc del planeta. Aquest és precisament l'objectiu de MalariaSpot i MalariaSpot Bubbles.



En la categoria "Infància i Joventut", la proposta guanyadora va ser AutonoMyUp, presentada per Eduard Clariana Molina. AutonoMyUp és una aplicació interactiva per a persones amb trastorns en el neurodesenvolupament, que dóna suport i facilita l'execució de les principals activitats de la vida diària, fomentant que puguin ser realitzades. Aquesta aplicació és la creació d'una eficaç eina de treball per al dia a dia d'un nen o nena amb dificultat en el desenvolupament de la seva autonomia, aprenentatge o organització o coordinació en l'execució de tasques. En detall, s'ha buscat la creació d'un mitjà a través del qual tant terapeutes i professionals com les famílies i el propi nen o nena afectat puguin interactuar sota el mateix suport, creant un punt de trobada i facilitant que el desenvolupament de les activitats quotidianes estigui sota seguiment i es compleixi amb els objectius marcats en teràpia integral o sessions intensives.



D'altra banda, vista la qualitat d'algunes candidatures, s'han concedit dos accèssits. Un d'ells ha recaigut en Lazzus, presentada per l'empresa Neosentec (Nou Sentit tecnològic realitat augmentada S.L.). Lazzus és una aplicació accessible, la finalitat de la qual és ajudar persones amb discapacitat visual a conèixer el que tenen al voltant en temps real, indicant informació auditiva sobre llocs d'interès com creus, passos de vianants, comerços, etc.



L'altra proposta és Quimio Ajuda, presentada per María José Arias Ruiz i Luis Felipe Palero Sanz. L'objectiu d'aquesta aplicació és ajudar aquestes persones perquè puguin viure amb la seva malaltia, controlant els efectes secundaris de la quimioteràpia, sense renunciar a la seva activitat habitual, evitant complicacions i ingressos hospitalaris.



La participació de la Creu Roja al Mobile World Congress



La Creu Roja Espanyola (CRE) i la Fundació Vodafone Espanya (a través de la seva fundació conjunta TECSOS) també presenten al Mobile World Congress, entre el 27 de febrer i el 2 de març, la Teleassistència Mòbil Accessible, que pretén apropar aquest servei a les persones amb discapacitat auditiva, visual i física (moderada o severa). Les noves modalitats de teleassistència estan instal·lades en un aparell de telefonia mòbil, amb aplicacions configurades segons les necessitats i tipus de discapacitat de cadascú. Per exemple, en el cas de persones amb discapacitat, permeten que puguin activar l'alarma amb moviments facials.



La teleassistència mòbil accessible es presenta a l'estand de Vodafone del Mobile World Congress, així com a l'estand de la Creu Roja al YoMo (Youth Mobil Festival). En aquest saló, infants i joves podran experimentar amb les noves modalitats de teleassistència, així com amb ulleres de realitat virtual i tablets amb aplicacions educatives i lúdiques, entre d'altres aplicacions. Creu Roja Joventut farà servir un maletí tecnològic amb 25 tablets com aquestes, en situacions d'emergència on s'hi vegin involucrats infants. L'objectiu és que la situació d'excepcionalitat de l'emergència els afecti el mínim possible i puguin expressar les seves emocions a través del lleure. L'organització juvenil compta amb l'ESIE (Equip de Sensibilització i Informació en Emergències), especialitzat en atendre les necessitats dels infants en situacions com aquestes.

