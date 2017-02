Slow Food condemna l'aprovació del CETA per part del Parlament Europeu

Queixes Dijous, 23 de febrer de 2017, a les 10:00 h Carregant Carregant





El Parlament Europeu ha aprovat aquesta setmana l'Acord Econòmic i Comercial Global (CETA) entre la UE i Canadà malgrat l'oposició popular.



El vot del Parlament de la UE és contrari així a una extensa voluntat de la societat civil, que en va demanar el seu rebuig tan a Europa com al Canadà. La mobilització contra el CETA va aplegar més de 3,5 milions de signatures de El moviment Slow Food considera que el CETA serveix als interessos de la gran indústria , en detriment dels ciutadans i dels petits productors.El Parlament Europeu ha aprovat aquesta setmana l'Acord Econòmic i Comercial Global (CETA) entre la UE i Canadà malgrat l'oposició popular.El vot del Parlament de la UE és contrari així a una extensa voluntat de la societat civil, que en va demanar el seu rebuig tan a Europa com al Canadà. La mobilització contra el CETA va aplegar més de 3,5 milions de signatures de ciutadans europeus que rebutjaven aquest acord i també l'Associació Transatlàntica de Comerç i Inversió també conegut per TTIP

Carlo Petrini, president d'Slow Food, considera que els acords internacionals de lliure comerç no tenen sentit si no aconsegueixen elevar els nivells de producció (ambientals i socials) per protegir els interessos dels petits productors. Aquest no és el cas del CETA així com no era el cas del ITTP. Tampoc serà el cas d'altres tractats similars en el futur.



José Bové, diputat del Parlament Europeu, s'afegeix al rebuig i assegura que el Tractat de Lliure Comerç amb Canadà provocarà un fort impacte entre els pagesos europeus i canadencs, especialment en aquelles àrees rurals de difícil accés com són les àrees de muntanya. I conclou 'Em temo que alguns productes alimentaris de qualitat es veuran penalitzats per una falsa protecció de les DOP.'



Les grans empreses i multinacionals són avui les beneficiàries principals d'aquest acord. Aquest vot significa un fracàs, però la batalla continua mitjançant la necessària ratificació per part dels 28 estats membres.



Slow Food sol·licita de tots els estats membres de la UE una consulta a la societat civil, i que sigui escoltada la veu d'aquells que els seus mitjans de vida es veuen amenaçats. Slow Food lamenta en un comunicat que governs elegits democràticament cedeixin els seus poders a favor d'acords de lliure comerç que redueixen els drets i proteccions que se'ns atorguen com a ciutadans i com a treballadors. 'La gent abans que els beneficis!, reclama.



Video realitzat per la campanya contra el TTiP





362 lectures 362 lectures Cap comentari Enviar