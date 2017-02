El projecte REFRESH reunirà líders europeus per tractar del malbaratament alimentari

Campanyes Divendres, 24 de febrer de 2017, a les 09:30 h Carregant Carregant





El CREDA (UPC- IRTA ) és un dels socis que participen en aquest projecte que organitza una conferència a Berlin el proper 18 de maig. La Conferència REFRESH a l’Umweltforum de Berlin reunirà als líders europeus en reducció i valorització del malbaratament alimentari per a un dia de presentacions, debats, sessions interactives i treball en xarxa. Juntament, els participants seran animats a repensar el tema del malbaratament alimentari mitjanant representacions teatrals, art culinari i l'habilitació d'un espai de restauració basat en un sistema alimentari sostenible. La Fira d’Innovadors de la Conferència, presentarà projectes innovadors a tots els visitants.

La nit del 18 de maig de 2017 s’està preparant un esdeveniment públic divertit i estimulant organitzat amb el soci de REFRESH, Feedback Global, que consistirà en un àpat elaborat amb aliments que d’una altra manera haguessis estat perduts. Els convidats al sopar gaudiran d’una nit d’art estimulant i interactiu mitjançant audiovisuals que mostraran diverses solucions al malbaratament alimentari.



El 19 de maig de 2017 es durà a terme una “Incubadora de projectes innovadors en malbaratament alimentari”, organitzada conjuntament amb el Ministeri Federal Alemany d’Alimentació i Agricultura (BMEL) i la seva iniciativa “Massa bo per a la paperera”. El Dia de la Incubadora es farà en col·laboració amb la Food Surplus Entrepreneurs Network. Aquesta taller reunirà a innovadors y experts en malbaratament alimentari per a aprendre els uns dels altres, desenvolupar solucions als problemes dels residus alimentaris en la cadena alimentària i millorar la cooperació. Degut a la capacitat limitada només es podrà accedir a l’esdeveniment per invitació i/o sol·licitud.



S’obre a votació pública el Concurs REFRESH d’idees contra el malbaratament alimentari



Durant la conferència REFRESH 2017, es presentaran els guanyadors del Concurs d’Idees contra el malbaratament alimentari. El concurs, llançat el 2016 i que ha obtingut més de cinquanta presentacions de tota Europa, es proposa fer un reconeixement als projectes innovadors que aborden el malbaratament dels aliments. Dos guanyadors han estat seleccionats per un jurat d’experts, i el tercer guanyador serà escollit per votació pública amb els vots emesos fins el 28 de febrer.



El projecte refresh aborda la problemàtica del malbaratament alimentari des d’una perspectiva interdisciplinària (política, economia, comportament del consumidor, medi ambient, comunicació, etc.) i té l’any 2019 com a data final en la que es publicaran els resultats definitius. REFRESH reuneix 26 centres d’investigació i consultories de 12 països europeus i la Xina. Entre ells, el CREDA (Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari de l’IRTA i la UPC).

