L'Agència de Residus convoca ajuts a la prevenció, foment del reciclatge i d'economia circular

En la convocatòria d’aquest any es recupera una línia d’ajuts per a la implantació de deixalleries per al tractament de residus municipals.



L’any passat es van subvencionar projectes per un import de 6,5 milions, la meitat dels quals per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica i per a la utilització d’àrids reciclats dels residus de la construcció.

El consell de direcció de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha aprovat destinar 7,5 milions d’euros a ajuts per a projectes de prevenció i foment del reciclatge i d’economia circular. Aquest 2017, a més, es recupera la línia de subvencions per a la implantació de deixalleries. L’any 2016 es van subvencionar projectes per un import 6,5 milions. Gairebé la meitat de les subvencions atorgades es van destinar a la promoció de la recollida selectiva de la fracció orgànica i a la utilització d’àrids reciclats en la construcció. A nivell territorial, més de dues terceres parts dels projectes es van realitzar a la regió metropolitana de Barcelona, a les Terres de l’Ebre i a les de Lleida.



Per al 2017 s’obriran 5 línies d’ajuts. Per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials hi

ha una partida d’1 milió d’euros. Per al foment de l’economia circular, també 1 milió. Per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals hi ha 1,5 milions amb la distribució següent: 900.000 euros per a les subvencions sol·licitades pels ens locals i 600.000 per a les subvencions sol·licitades per les entitats sense ànim de lucre i universitats. Per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica, 2 milions. I Per a la implantació de deixalleries per al tractament de residus municipals, 2 milions més.



