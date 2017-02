L'empresa catalana Visyon presenta al MWC la primera plataforma de comunicació immersiva en temps real

Tecnologia Dilluns, 20 de febrer de 2017, a les 09:00 h Carregant Carregant





Així, la plataforma permet que l'usuari ingressat en un centre de salut pugui teletransportar-se virtualment a la seva llar i relacionar-se amb els familiars. També té el seu espai en projectes educatius perquè els alumnes puguin assistir virtualment a l'aula o bé té la seva utilitat quan es tracta de fer reunions de negocis a distància de manera immersiva.

Visyon és una de les 68 empreses catalanes que s'ubicaran a l'Estand Catalonia de la Generalitat al Mobile World Congres (MWC) , que se celebra a Barcelona entre el 27 de febrer i el 2 de març.

L’empresa catalana presentarà en l’edició d’enguany del Mobile World Congress (MWC) la primera plataforma de comunicació immersiva en temps real anomenada Telepport. Es basa en una tecnologia que permet els usuaris, gràcies a unes ulleres de realitat virtual, trobar-se en un entorn generat per una càmera que enregistra un streaming de vídeo en 360º a temps real i amb so bidireccional.



Visyon és una de les 68 empreses catalanes que s’ubicaran a l’estand de la Generalitat al MWC habilitat per ACCIÓ i la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital. “El MWC ens servirà per fer el gran llançament d’aquesta tecnologia revolucionària que canviarà les relacions a distància i el nostre objectiu és trobar inversors així com usuaris potencials”, destaca Xavier Conesa, director de serveis al client de Visyon.



L’empresa ja ha fet una prova pilot amb èxit d’aquesta tecnologia en diversos hospitals infantils holandesos. Amb el projecte VisitU el sistema ha permès que els menors puguin teletransportar-se virtualment a la seva llar i comunicar-se amb els seus familiars. “Amb les ulleres de realitat virtual els nens que tenen ingressos de llarga estada poden fer visites immersives a casa seva, una solució que s’ha demostrat que accelera el seu procés de recuperació”, explica Conesa.



En aquest camp, l’empresa també col·labora amb la fundació Alzheimer’s Research del Regne Unit a través del projecte A walk through dementia que permet experimentar la desorientació que senten els pacients que tenen aquesta demència. “Google ens va venir a buscar per desenvolupar una eina de realitat virtual que ajudés la fundació britànica a conscienciar sobre el dia a dia d’un malalt d’Alzheimer”, explica el director de serveis al client de Visyon. De fet, l’empresa destina un 20% de la facturació a projectes d’innovació social.



L'empresa també està aplicant aquesta tecnologia a projectes de l’àmbit educatiu, en col·laboració amb universitats catalanes i britàniques per fer formació a distància i assistir virtualment a l’aula. La plataforma també és útil per fer reunions de negocis a distància de forma més immersiva.



Fundada fa sis anys per un equip de 6 persones, actualment compta amb 60 treballadors i presència a Europa i els Estats Units. “L’estratègia per al 2017 és seguir amb la internacionalització dels nostres productes i serveis i expandir-nos a més països”, subratlla Conesa.



Accent català al MWC



Enguany 105 empreses catalanes participaran amb estand al Mobile World Congress, 17 més que l’any passat. D’aquestes, 68 hi tindran presència a través dels diversos espais que ha habilitat un any més el Govern català. En concret, la Generalitat –a través d’ACCIÓ i la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital– disposarà de tres espais al Mobile World Congress, sumant per primera vegada un estand dedicat exclusivament a empreses de l’àmbit dels drons (Catalonia Drones) i assolint la xifra més elevada d’empreses catalanes a les quals se’ls facilita la presència al congrés des de la seva primera edició, ara fa 12 anys. Seran més de 1.000 m2 de superfície destinada a l’empresa catalana. Pots consultar el nom i descripció de tots els participants a www.accio.gencat.cat/dossier-premsa-mwc

