Vilablareix multiplica per 5 la recollida de roba usada, gràcies al porta a porta

L’any passat es van recollir 4.586,5 quilos de roba, mentre que el 2015 en van ser 850 La incorporació de la roba al sistema de recollida porta a porta de Vilablareix ha resultat un èxit tant per les xifres com la participació dels veïns.

Amb aquest sistema, durant el 2016, s’han recollit un total de 4.586,5 quilos de roba que s’entrega a Humana i a Roba Amiga. Una xifra que multiplica per cinc els 850 quilos que es van recollir el 2015 amb el contenidor que hi ha a la deixalleria municipal i que gestiona la cooperativa Roba Amiga.



De les 4 tones i mitja de roba reciclada l’any passat, 3.679 quilos s’han recollit a través del porta a porta i 440 més a través del contenidor que hi ha

ubicat al tancat del disseminat. Tota aquesta roba la recupera Humana, mentre que els 467,5 quilos restants, s’han recollit a través del contenidor

que hi ha a la deixalleria per a la cooperativa Roba Amiga.



El servei es va iniciar el gener de l’any passat i la recollida es realitza el primer dilluns de mes. I, per reforçar el servei, Els mesos de canvi d’armari

(abril, maig, juny, octubre i novembre) es fan dues recollides mensuals.

