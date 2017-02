Impulsant l'economia social i cooperativa de les comarques gironines

Novetats Diumenge, 12 de febrer de 2017, a les 10:30 h Carregant Carregant



Girona ja té el primer Ateneu Cooperatiu vinculat a l’impuls d'iniciatives d’economia social i cooperativa a la demarcació. L’espai s’ubica a les instal·lacions del Centre de Visitants del Gironès a Sarrià de Ter i forma part de la xarxa de deu equipaments d’aquestes característiques que ha impulsat el Departament de Treball, Afers Socials i Família a tot el país. La consellera Dolors Bassa ha presentat el nou servei aquesta setmana destacant que “afavorirà la creació d’empreses” socials i cooperatives en el camí cap a 'societat més justa i cohesionada”.

Informació i imatge: ACN







El Departament de Treball, Afers Socials i Família destina un pressupost de 3.300.000 euros a tot Catalunya per desplegar una xarxa de deu Ateneus Cooperatius arreu del territori. Girona és una de les capitals escollides per acollir un d’aquest espais juntament amb Barcelona; el Barcelonès Nord; el Vallès Occidental; el Baix Llobregat; la Catalunya Central; el Camp de Tarragona; les Terres de l’Ebre; l’Alt Pirineu i Aran.



L’objectiu és donar servei, atenció i cobertura a persones, empreses, cooperatives i societats laborals per “enfortir l’economia social i cooperativa”.

Bassa ha remarcat que els ateneus catalans han representat històricament “la construcció de ciutadania” i s’ha mostrat convençuda que el nou servei “esdevindrà un espai de referència a les comarques de Girona i ens farà avançar col·lectivament cap a una societat més justa i cohesionada”.



El Departament de Treball destinarà 214.833 euros a la creació i impuls d’aquest ateneu, que s’ubica a les instal·lacions del Centre de Visitants del Gironès a Sarrià de Ter. El projecte d’Ateneu Cooperatiu Girona ha estat presentat per un grup de 24 organitzacions entre entitats del tercer sector, institucions, administracions i cooperatives del territori. Les comarques gironines compten actualment amb 246 cooperatives. Al conjunt del país hi ha prop de 4.000 cooperatives, 177 de les quals es van constituir durant el 2016.

