Reclamen que Agricultura no elimini els ajuts al foment de les pastures i ramaderia extensiva

El sindicat Unió de Pagesos denuncia que segons el projecte pel qual es convoquen els ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (CGE) per al 2017, el Departament d’Agricultura no té previst obrir convocatòria de l'ajut agroambiental de Gestió i Recuperació de Prats de Dall i Pastures i tampoc la va obrir per al 2016. En un comunicat, el sindicat anuncia que reclamarà a Agricultura la recuperació d'aquests ajuts.

Amb el nou PDR per al període 2014-2020, el Departament va dissenyar aquest nou ajut, tot i que no l’ha convocat, que té per objectiu mantenir els prats de dall existents i recuperar prats de dall i pastures abandonats per ser gestionats mitjançant la ramaderia, després d’eliminar les dues línies d’ajut a les pastures que hi havia a l’anterior (una específica per al sector equí: millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat, i l’altra destinada a tota la ramaderia extensiva: millora i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya).



Per al sindicat, aquest fet se suma als perjudicis que pateix la ramaderia extensiva com a conseqüència dels canvis que el Departament ha aplicat als ajuts a la ramaderia ecològica i a les compensacions per a les zones amb limitacions naturals. A més, cal tenir en compte que el 2016 va ser molt sec i els ramaders es van veure obligats a comprar aliment per al bestiar davant la manca de pastures; també han hagut de fer front a una campanya de vacunació contra la llengua blava que ha propiciat efectes perjudicials en els animals (morts, avortaments i baixa fertilitat), i amb les greus conseqüències de la fauna salvatge: conreus destruïts, atacs als ramats que provoquen morts, avortaments, canvis de comportament i transmissió de malalties.



Unió de Pagesos recorda que la gestió ramadera de prats i pastures suposa un benefici per al manteniment dels ecosistemes de muntanya, la biodiversitat, el paisatge, la prevenció d’incendis i el manteniment d’una activitat que és la única que es pot desenvolupar en aquestes àmplies zones de territori.



El sindicat ha portat a terme diversos estudis que demostren els beneficis de la ramaderia extensiva en la gestió dels espais forestals i del territori. A més, ha exposat als grups parlamentaris la situació delicada en què es troba la ramaderia de muntanya, i ha aconseguit el compromís polític del Govern d’impulsar mesures de suport a aquesta activitat.





