El barri del Born presenta el primer Mercat Gourmet de Barcelona

El proper 18 i 19 de febrer arriba a la Plaça Pla de Palau el primer mercat gourmet de Barcelona, on els millors xefs del barri del Born oferiran la oportunitat única de comprar de forma directa els seus productes gourmet que des de fa anys creen en les seves cuines, a través dels seus proveïdors i dels pagesos que els produeixen.



El Mercat Born Gourmet, impulsat per l’associació de comerciants i restauradors es convertirà, a partir d’aquesta data i cada tercer cap de setmana del mes, en un punt gastronòmic de referència on serà possible adquirir algun del exquisits productes elaborats i que mai s’han venut al mercat tradicional.



Entre els proveïdors, els visitants podran participar en la subhasta organitzada per la Confraria de Pescadors de Barcelona, tal i com es fa a la llotja, el peix acabat de pescar; Tancant Cercles de Cal Rovira portarà els seus embotits i aus directament de la seva granja-obrador; Anxoves El Xillu vendrà les seves conserves artesanes de l’Escala; i els aperitius originals de La Cala de Albert Adrià, inspirats en la creativitat del xef estrella Michelin, Albert Adrià, estaran a l'abast de tot aquell que vulgui comprar-los.



Tanmateix, el pa artesà Mossèn de Folgueroles vendrà per primer cop al públic; Casa Riera Ordeix, l’únic fabricant que queda de l’autèntica llonganissa de Vic, oferirà els seu producte únic elaborat de manera tradicional amb assecadors de fusta; el mestre carnisser Juan Fernando Micó aproparà al públic 20 tipus de botifarres a l’ou, des de les més tradicionals a les més sofisticades. Pau Santamaría, fill del cuiner Santi Santamaría i un dels millors proveïdors de productes gourmets dels xefs més reconeguts, durà els seus productes de 'El Petit Pagès', a més de verdures acabades de collir i tòfona.



El Mercat Born Gourmet, també tindrà un apartat amb tallers i masterclass culinàries a càrrec dels mateixos xefs de restaurants de la talla de Sagardi, Orio, Pork, Sagàs, Oaxaca, Vila Viniteca, Euskal Etxea, Bar Ángel, Bodega La Puntual, Llamber, Estimar, Golfo de Bizkaia, La Vinya del Senyor, 1881, Vidrios y Cristales i El Chigre 1769. Música dj en directe i Zona Food Kids, per introduir als més petits en els hàbits saludables i els valors de la dieta mediterrània, arrodoniran aquesta festa única.



Brunch de Pagès, la proposta foodie amb productes de proximitat



Paral·lelament al mercat, el Barcelona Born Gourmet recuperarà també el concepte d’esmorzar de forquilla amb la cuina al carrer, en família i amics on poder tastar tots aquests productes de proximitat. Cada cap de setmana de mercat, dos xefs diferents del Barcelona Born Gourmet proposaran un Brunch de Pagès amb els productes de temporada perquè tot aquell que ho desitgi pugui gaudir d’aquest nou concepte de brunch a la ciutat.



En aquesta primera edició, el brunch anirà a càrrec de SAGÀS i BAR ANGEL que prepararan en directe un suquet de peix de la Barceloneta, entrecoca de Cal Mossèn de porchetta i, de Cal Rovira, musclos al forn "sense feina" en escabetx.



El Mercat Born Gourmet romandrà obert el tercer dissabte i diumenge de cada mes (de febrer a juny), en horari de 10h. a 22h. El punt i final de la temporada de mercat vindrà marcada per la quarta edició del Born Street Food, un festival gastronòmic únic a la ciutat on, durant tres dies (16, 17 i 18 de juny), els xefs del Barcelona Born Gourmet portaran de nou les seves cuines a peu de carrer amb showcookings en directe i plats preparats al moment. L’any 2016 més de 15.000 persones van passar per la Plaça Pla de Palau per gaudir d’aquesta gran festa gastronòmica.



Barcelona Born Gourmet és una associació de comerciants i restauradors. Entorn de l’associació Barcelona Born Gourmet trobem a comerciants i cuiners amb una llarga tradició al barri com Quim Vila, Iñaki i Mikel Lz de Viñaspre, José Varela, Fermí Puig, Ramon Parellada, Fran Heras, Santi Hoyos, Joan Bagur o Rafa Zafra.

