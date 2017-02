L'IRTA organitza unes jornades al voltant de l'economia col·laborativa i circular en el sistema agroalimentari català

Informació Dimecres, 8 de febrer de 2017, a les 20:15 h Carregant Carregant



El sistema agroalimentari actual a Catalunya s’enfronta a diferents reptes que amenacen la seva sostenibilitat mediambiental, econòmica o social. Les dinàmiques de transició són una bona metodologia per a fer front a la situació, i és per això que l’IRTA ha promogut unes jornades de reflexió amb el títol “Dinàmiques de transició per a un món més sostenible” que han tingut lloc els dies 1, 2 i 3 de febrer al Palau Macaya de Barcelona i que poden ser el punt de partida per, juntament amb altres estaments i iniciatives, explorar i accelerar nous escenaris.

Les sessions han girat a l'entorn de la necessitat d’aconseguir un sistema agroalimentari competitiu en una economia global que tingui un efecte positiu per al medi ambient i per a la societat, on els productors tinguin un paper destacat i valorat. En alguns casos això implicaria un canvi en els sistemes productius, i caldrà crear espais de treball conjunt entre l’administració, els productors i els proveïdors de noves tecnologies per tal de fomentar aquesta transició.



S'ha parlat de la reconnexió de productors i consumidors, cadenes de comercialització més curtes, de cooperatives de consumidors, de nous models de negoci i d'aplicar en tota la seva amplitud el concepte d’economia circular, la qual cosa implica potenciar una nova categoria de consumidors responsables, on el malbaratament és considerat com una oportunitat que té una funció més enllà de la caritativa.



Les jornades han servit per conèixer les metodologies de la “Teoria de la Transició” i han estat conduïdes pels investigadors del DRIFT (Dutch Research Institute for Transitions) Derek Loorbach i PJ Beers.



Els sistemes es converteixen en insostenibles perquè són tancats i no s’adapten als canvis, i això provoca inestabilitat. El DRIFT proposa fer una recerca analítica, avaluativa i experimental a través de la qual cal identificar qui contribueix a la transició, els rols dels actors, governs, etc. L’objectiu és crear un espai on es qüestioni el sistema i es dissenyin alternatives. Crear un espai físic, una xarxa per conèixer el problema abans d’implementar la solució. Cal deixar de preguntar-se si “estem fent les coses bé” per passar a qüestionar-se si “està bé el què estem fent?”.



La jornada ha aplegat representants rellevants dels estaments directament implicats en el nostre sistema agroalimentari: membres destacats de l’administració catalana, de les seves universitats i centres de recerca, associacions empresarials, ONGs i sindicats.

