Campanya per a la prohibició del glifosat

Desenes d'Organitzacions Mediambientals, Socials i Sindicals han Realitzat avui Actes Públics a Brussel·les, Madrid, Roma, Berlín i Paris com a inici de la campanya de recollida de signatures per a una Iniciativa Ciutadana Europea (ICE) que vol aconseguir que es prohibeixi el glifosat, replantejar la valoració de riscos dels plaguicides i reduir lús de plaguicides tòxics a la UE.

Aquesta iniciativa és recolzada per una àmplia coalició d'organitzacions europees, entre d'altres: Ecologistes en Acció, Amics de la Terra, Greenpeace, la Xarxa d'Acció de Plaguicides (PA), l'Aliança per a la Salut i el Medi Ambient (HEAL), el Corporate Europe Observatory i Movem Europa (WeMove.EU). Aquestes Organitzacions insten la Comissió Europea a prohibir el glifosat, a reformar el procés d'aprovació de plaguicides i a establir objectius obligatoris per a reduir l'ús de plaguicides a la UE.



El glifosat és el pesticida més utilitzat a la UE, tan al sector agrari com en la jardineria privada o pública. Cada vegada hi ha més evidències científiques que mostren els riscos per a la salut que comporta aquest producte. El 2015, l'Agència Internacional per a la Investigació del Càncer (organisme de l'Organització Mundial de la Salut) va classificar el glifosat com a "probable carcinogen en humans".



En 2016, la Comissió Europea va proposar reautorizar el glifosat per altres 15 anys. No obstant això, la pressió pública va fer que els països de la UE no donessin suport a la iniciativa. La Comissió va decidir ajornar la decisió i esperar els resultats d'una avaluació encarregada a l'Agència Europea de Substàncies i mescles Químique.



Hi ha restes de Glifosat en els nostres àpats i en els nostres cossos. A banda dels perjudicis per la salud dels humans també té impacte negatiu, com la majoria d'herbicides, sobre la biodiversitat.



Una Iniciativa Ciutadana Europea (ICE), és una eina democràtica que permet a la ciutadania europea participar directament en el desenvolupament de les polítiques de la UE. La campanya vol assolir un milió de signatures i així fer que la CE en prengui nota i respongui formalment a la demanda. La CE va enregistrar aquesta iniciativa el gener passat. Així que ara el termini per presentar el total de signatures finalitza el gener de 2018.



Per participar en la campanya o obtenir més informació podeu consultar aquest web www.stopglyphosate.org/es

