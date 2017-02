Reflexió sobre la confidencialitat de les dades personals i com desintoxicar el 'jo digital'

Comparar Dimarts, 7 de febrer de 2017, a les 09:45 h Carregant Carregant





La idea és simple: fer comprendre als ciutadans el nou model de vida vinculat a les noves tecnologies, i quina és la dimensió del que està en joc, quines són les noves responsabilitats que es posen de manifest. Reflexionen sobre quin model de societat estem creant, en la que alguns individus tenen la informació de la conducta íntima de la majoria de la gent, a través de fòrmules cada vegada més sofisticades.

El recorregut finalitza amb una proposta dels mateixos promotors, el

Un establiment, obert fa poques setmanes al Soho de Nova York, convida els consumidors i usuaris a reflexionar sobre de quina manera estan lliurant les seves dades personals a diverses marques a través d'actes quotidians i tot el que això implica. En aquest espai es pot visitar el que anomenen la Glass Room , on es mostra als ciutadans el nou model de vida en aspectes socials, culturals, polítics... i quines noves responsabilitats tenen els ciutadans davant de la protecció de les seves dades personals.

L'exposició ha estat organitzada per la Fundació Mozilla en col·laboració amb el col·lectiu Tactical Technology, que es dedica a analitzar el rol social i polític de la tecnologia en les nostres vides.



La primera sala de l'exposició integra l'apartat 'Something to hide', on es qüestiona que els usuaris de la tecnologia no tinguin res a amagar, convidant als assistents a reflexionar sobre les dades que transmeten, la imatge d'ells mateixos que aporten aquestes dades tenint en compte els serveis que reben a canvi.



L'espai també inclou alguns projectes artístics com "Where The F**K Was I?" de James Bridle, un llibre en el que l'artista ha recopilat 202 targetes i més de 35.000 adreces directament extretes d'un fitxer del seu iPhone, informació de geolocalitzacions enregistrades al seu terminal al llarg d'un any. També l'anomenat 'Forgot your password?' d’Aram Bartholl (on l'artista a recopilat en 8 volums 4,6 milions de contrasenyes piratejades per un 'hacker' des de Linkedin el 2012.



En un altre dels espais de l'exposició es pot visitar la 'Big Momma' on hi ha informació de noves aplicacions de vigilència al mercat com ara Silver Mother, que controla diversos paràmetres de persones grans, com la temperatura, les hores de son, la hidratació, la medicació i la seva activitat. Són aplicacions d'entrada molt positives pel que suposa d'atenció a la gent gran que viu sola, però d'altra banda, els promotors de l'exposició es qüestionen que, més enllà d'aquest benefici immediat, les dades subministrades pels usuaris es guarden en un entorn del que sabem ben poca cosa.



El recorregut finalitza amb una proposta dels mateixos promotors, el Data Detox kit, o com desintoxicar el seu jo digital en 8 dies. Davant del plantejament de l'usuari que sent el seu jo digital fora de control, que no recorda ja els comptes que ha creat, ni quants milers de vegades ha clicat 'd'acord'. La proposta ofereix un programa de desintoxicació que dura 8 dies per assolir 'un jo digital més saludable i sota control'.



