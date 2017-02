Superat l'escull per a eliminar els recàrrecs en Roaming a partir del 15 de juny

Dissabte, 4 de febrer de 2017, a les 15:15 h Carregant Carregant



Els representants de la CE han arribat a un acord aquesta setmana per regular els mercats majoristes de roaming, és a dir, el preu que es cobren entre ells els operadors quan els seus clients utilitzen d'altres xarxes en situació d'itinerància a la UE. Amb aquest acord se supera el darrer escull per fer possible la fi del roaming el proper 15 de juny.

Els negociadors de la UE han acordat aquests esquemes de preus majoristes: 3,2 cèntims per minut en trucades de veu i 1 cèntim per SMS des del 15 de juny de 2017



El vicepresident de Mercat Únic Digital, Andrus Ansip, destacava en la roda de premsa que "aquesta era la darrera peça del trencaclosques. Des del 15 de juny, els europeus podran viatjar a la UE sense pagar roaming'. A més, els operadors podran continuar competint per oferir els preus més atractius als seus mercats domèstics.



L'acord polític al qual van arribar aquesta setmana els negociadors del Parlament, Consell i Comissió europeus aconsegueix finalment que a partir del 15 de juny de 2017 quan viatgem per la UE puguem utilitzar el mòbil com si fóssim a casa, tal i com preveu el reglament del Mercat Únic de Telecomunicacions. Això vol dir que els consumidors que es desplacen per la Unió podran trucar, enviar SMS o navegar amb el mòbil al mateix preu que paguen al seu país. L'acord permet que la 'itinerància com a casa' sigui sostenible per als ciutadans i les empreses, alhora que assegura que els mercats domèstics al major segueixin essent competitius.



Gràcies a aquest acord polític sobre els preus al major, i la normativa sobre ús just i sostenible adoptada per la Comissió el desembre de 2016, els consumidors poden fer servir les tarifes telefòniques que tenen a casa quan viatgen periòdicament a l'estranger dins la UE. Si un consumidor excedeix els límits del seu contracte en itinerància, qualsevol recàrrec addicional no podrà estar per sobre dels preus al major que s'han acordat.



La Comissió farà una revisió dels mercats majoristes a final de 2019 i enviarà una avaluació interna al legisladors abans del 15 de desembre de 2018.



