L'Índia prohibeix el plàstic d'un sol ús

El Tribunal Nacional que vetlla pel Medi Ambient a l'India ha prohibit l'ús de coberts, bosses, ampolles i d'altres articles de plàstic d'un sol ús, arran de la preocupació causada pels alts nivells de contaminació del mar i de l'aire a la capital Nova Delhi. Les polèmiques xifres publicades pel IndiaTimes destaquen que el país és el responsable d'un 60% dels gairebé 9 milions de tones de plàstics que s'aboquen als oceans, cada any.

La prohibició s'aplica a tot el territori de Nova Delhi (14 milions d'habitants) i va ser introduïda a partir de les queixes per la crema massiva il·legal de plàstic i altres residus en els tres abocadors locals. Aquestes plantes se suposa que han de convertir els residus en energia però, a la pràctica, segons els residents de la zona, la tecnologia utilitzada de manera il.legal provoca la contaminació de l'aire, afectant directament la salut dels habitants de la capital. Aquest fet, afegit a la contaminació del mar, ha provocat la reacció urgent de la institució.



La prohibició va entrar en vigor a principis de gener i ara totes les administracions de la zona treballen per a prendre mesures urgents per a la reducció i l'aprofitament de residus que se generen.



