L'Erasmus celebra el seu 30è aniversari amb un nou rècord de participants

Durant l'any 2015, el programa Erasmus+ ha permès que 678.000 europeus estudiessin, es formessin, treballessin o fessin voluntariat en un altre país, aquesta és la xifra més alta de participants anuals registrada fins ara. En el mateix any, la UE ha invertit un total de 2.100 milions d'euros en més de 19.600 projectes en els quals hi han participat 69.000 organitzacions. Aquests són algunes de les xifres més destacades de l' informe anual Erasmus+ 2015 que la Comissió ha publicat aquesta setmana.

Jyrki Katainen, vicepresident de la Comissió i responsable d'Ocupació, Creixement, Inversió i Competitivitat, i antic estudiant Erasmus a la universitat de Leicester, al Regne Unit, defensa el programa amb un contundent 'La mobilitat amplia els nostres horitzons i ens enforteix. Animo tots els estudiants, professors, aprenents i joves treballadors a aprofitar les oportunitats que els brinda el programa Erasmus+", ha conclòs en l'acte de presentació de les xifres d'aquests 30 anys d'Erasmus+.



Al 2015 el programa Erasmus+ s'ha estès més encara gràcies al fet que, per primera vegada, ha permès que les universitats poguessin rebre i enviar més de 28.000 estudiants i professors de països fora d'Europa. França, Alemanya i Espanya segueixen sent els països que més estudiants envien fora, mentre que Espanya, Alemanya i el Regne Unit són els que més en reben. El feedback rebut per part dels participants confirma que el temps que han passat fora en el marc del programa Erasmus+ és un temps ben invertit: el 94% diuen que els ha servit per millorar les seves habilitats i el 80% senten que les seves oportunitats professionals han augmentat. Un de cada tres estudiants que ha fet unes pràctiques a fora amb l'Erasmus+ ha rebut una oferta de feina a la mateixa empresa.



L'informe també ofereix una mirada àmplia dels passos fets per la Comissió per adaptar l'Erasmus+ i convertir-lo en una eina útil per ajudar els estats membres a afrontar reptes socials com ara la integració dels refugiats i immigrants. Per exemple el programa de suport lingüístic en línia del qual se'n podran beneficiar 100.000 refugiats durant els propers tres anys; L'objectiu és facilitar l'accés dels joves als sistemes educatius dels països d'acollida.



La publicació de l'informe coincideix amb el llançament de la campanya per celebrar el 30è aniversari del programa Erasmus (que des del 2014 s'anomena Erasmus+ i integra diversos programes de mobilitat de la UE i permet, així, oferir més oportunitats als joves europeus). Per celebrar-ho s'organitzaran diversos actes arreu de la UE per explicar l'impacte positiu que el programa ha tingut tant a nivell individual com per a la societat i per donar l'oportunitat a tots aquells que ho vulguin de debatre i aportar les seves idees per millorar-lo de cara al futur. Durant els darrers 30 anys, l'Erasmus+ i els seus predecessors han donat suport a més de 5 milions d'estudiants, voluntaris i aprenents; però també han promogut intercanvis juvenils i de personal docent. Si els tenim en compte, la xifra de persones a qui ha arribat el programa augmenta fins als 9 milions.



A nivell geogràfic l'Erasmus també s'ha ampliat. Des dels 11 països participants al 1987 fins als 33 actuals. (Tots els 28 estats membres de la UE més Turquia, l'Antiga República Iugoslava de Macedònia, Noruega, Islàndia i Liechtenstein).



L'actual Erasmus+, que està en funcionament del 2014 al 2020 té un pressupost de 14.700 milions d'euros i està previst que permeti que més de 4 milions de persones estudiïn, facin pràctiques, voluntariat o intercanvis fora del seu país. El programa també dóna suport als acords entre institucions educatives, juvenils i esportives perquè adquireixin una dimensió europea i afrontin els principals reptes transfronterers.

