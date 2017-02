Des de Copenhaguen arriba a Barcelona, Donkey Republic, una plataforma global de lloguer de bicicletas

Novetats Dimarts, 31 de gener de 2017, a les 09:15 h Carregant Carregant



Donkey Republic , és una empresa d'origen danès, que implanta a Barcelona una plataforma de lloguer de bicicletes les 24 hores del dia a través d'una APP. El model està basat en el que ja funciona a Copenhaguen i a diversos punts del planeta. Actualment, la capital catalana és la segona ciutat amb major parc de bicicletes de l'empresa a nivell global. Els usuaris poden llogar les bicicletes en qualsevol moment del dia, a través de l'app Donkey Republic. Per facilitar la mobilitat a les diferents ciutats on s'instal·la, l'empresa estableix acords amb propietaris locals de bicicletes que les podran mantenir en un espai públic segur, a banda de beneficis econòmics que els podrà aportar posar les bicis a lloguer.

Donkey Republic, la plataforma global de lloguer de bicicletes a través del mòbil, de la que es pot disposar durant les 24 hores del dia, ha arribat a Barcelona. Tant els turistes com els veïns de la ciutat poden disposar de bicicletes Donkey Republic per recórrer els trajectes necessàris durant les 24 hores del dia. Per a això, només han de descarregar l'app Donkey Republic (per iOS o Android), apropar-se a un dels punts de lloguer, escollir una bicicleta, i desbloquejar el cadenat intel·ligent mitjançant l'aplicació.



Fundada el 2015 a Copenhaguen on el nombre de bicicletes supera el de cotxes en més de 13.000 unitats, Donkey Republic compta amb al voltant de 1.000 bicicletes actives, i el seu objectiu és arribar a les 6.000 unitats durant 2017.



Segons un estudi realitzat per la publicació americana Ward s Auto, el 2010 hi havia 1.000 milions de cotxes a tot el món, i s'espera que per al 2020 hi hagi dos mil milions. Els promotors de l'empresa consideren que cal redefinir la mobilitat urbana a les ciutats, i una solució és el ciclisme, ja que ajuda a crear una societat amb menys trànsit, però sobretot amb menys contaminació. 'Per això, la nostra missió és que cada vegada més persones puguin explorar el món en dues rodes', manté Erdem Ovacik, cofundador de Donkey Republic.



La proposta de Donkey Republic



Donkey Republic és un sistema gestionat directament per l'usuari, que pot llogar les bicicletes les 24 hores del dia a través del web www.donkey.bike o descarregant gratuïtament l'app Donkey Republic (IOS i Android). Aquesta app serveix per localitzar la bicicleta i "desbloquejar" del punt de recollida on estigui ubicada. En acabar, els usuaris hauran de portar la bicicleta de tornada al lloc on la van recollir.



Per facilitar la disponibilitat de Donkey Republic a les diferents ciutats, l'empresa estableix acords amb socis locals, els propietaris de les bicicletes. Els socis adquireixen un nombre de kits de la marca, que inclouen el cadenat intel·ligent, adhesius per personalitzar les seves bicicletes i materials de màrqueting. D'aquesta manera, podran mantenir-les en un espai públic -on estigui permès aparcarlas- de manera segura, i totes elles comptaran amb un únic disseny, fàcil der reconèixer per l'usuari. Els beneficis que obtenen els socis pel lloguer de bicicletes són del 80%.



