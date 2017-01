Els productes Slow Food italians celebren a Barcelona la seva festa gastronòmica

Campanyes Dimecres, 25 de gener de 2017, a les 09:30 h Carregant Carregant



La cita amb la cuina italiana basada en el producte Slow Food se celebrarà del 10 al 25 de febrer en diferents restaurants italians i Km0 de la ciutat de Barcelona.

La presentació de la quinzena dedicada a productes Slow Food italians tindrà lloc el 10 de febrer i comptarà amb la presència de Carlo Petrini, fundador del moviment. Slow Food és una associació internacional ecogastronòmica, sense ànim de lucre, nascuda per contrarestar el fast food i la fast life, impedir la desaparició de les tradicions gastronòmiques locals i combatre la falta d'interès per la nutrició, els orígens i les conseqüències de les nostres opcions alimentàries.



La Quinzena dels productes Slow Food italians arriba a Barcelona. Dues setmanes d'excel·lència gastronòmica italiana amb productes Slow Food cuinats pels millors restaurants italians i Km0 de la ciutat.

L'acció l’organitzen Slow Food Barcelona i Camera di Commercio italiana de Barcelona, amb restaurants seleccionats a Barcelona i província, que proposaran en el seu menú un plat elaborat amb un producte baluard italià Slow Food. Entre els locals participants, estan confirmats Rasoterra, Lluerna, Sergi de Meià, Xemei i Due Spaghi.

La presentació serà el divendres 10 de febrer a les 11 h, i comptarà amb la presència de Carlo Petrini, fundador d'Slow Food, i el xef Paolo Casagrande (amb tres estrelles Michelin), que cuinarà un plat amb un producte Slow Food. L'acte tindrà lloc a Espacio Interni, un showroom de 400 m² d'exposició singular i entorn ideal per presentar la qualitat dels productes italians.

La quinzena gastronòmica serà una oportunitat per conèixer a fons els baluards, els productes protegits per Slow Food, que neixen per donar suport a les petites produccions caracteritzades per la seva excel·lència i que corren el perill de desaparèixer. Són productes que donen valor al territori, recuperen oficis i tècniques d'elaboració i salven de l'extinció races autòctones i antigues varietats.



Lloc: 10 de febrer a les 11 h · Espacio Interni (Diputació, 299 -Barcelona ).

601 lectures 601 lectures Cap comentari Enviar