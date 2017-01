Aracoop ajuda les cooperatives i entitats d'economia social de Tarragona a enfortir la seva estructura

Campanyes Dimarts, 24 de gener de 2017, a les 09:15 h Carregant Carregant





Tarragona acollirà el pròxim dimecres la presentació del programa Aracoop que promou l'economia social i cooperativa com a model empresarial i que ha llançat una línia per ajudar les entitats d'economia social i cooperatives catalanes a consolidar-se, créixer i internacionalitzar-se. La iniciativa s'adreça a "entitats i cooperatives ja consolidades que volen dissenyar un pla estratègic de creixement i enfortiment", segons explica Miquel las Heras, soci-consultor de Grup Integral, empresa encarregada de dur a terme la implementació del programa. L'acte comptarà també amb la intervenció de Robert Bach, responsable d'Economia Social d'ACCIO.

Durant l'acte, que es durà a terme a la seu de Tarragona Impulsa – Espai Tabacalera aquest dimecres 25 de gener, s'explicarà el contingut del programa, que és gratuït i del qual es podran beneficiar 30 entitats i cooperatives. També es comentaran els requisits per tal d'accedir-hi. Els projectes seleccionats entraran a formar part d'un procés d'acompanyament que es durà a terme durant vuit mesos i que inclou tant sessions de

treball col·lectives com individuals a càrrec d'un expert que els facilitarà l’elaboració d'un pla orientat al creixement del model de negoci i a la recerca de nous mercats nacionals i internacionals.



Es treballaran aspectes com els elements de valor, l'estratègia comercial i de comunicació, la gestió econòmica i financera, la gestió interna, entre altres.



A banda de Tarragona, Aracoop ha presentat ja el programa a Badalona i té pendent ferho a altres ciutats catalanes com Girona i El Prat de Llobregat. Les sessions informatives estan obertes a qualsevol entitat i cooperativa interessada en el programa. El procés de selecció es realitzarà a partir de l'avaluació tècnica de la informació de cada candidatura i d'entrevistes personals. El termini de presentació de candidatures finalitza el 30 de gener.



L'experiència d'una empresa tarragonina



El programa Aracoop pot aportar un balanç molt positiu pel que fa als resultats que n'han obtingut les empreses que hi han participat. A la demarcació de Tarragona, per exemple, trobem el cas d'ED5 Enginyeria Industrial, empresa de L'Arboç que treballa per a la indústria auxiliar del sector de l'automòbil i que va prendre part al 2014 d'una línia del programa Aracoop dedicada a la viabilitat i l'enfortiment. "El programa ens va ajudar molt a millorar la cerca i captació de clients i ens va ser també molt útil pel que fa a l'assessorament financer i fiscal", explica Josep Antoni Solé, un dels seus cinc socis.



Aracoop és un programa promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb la participació de la Confederació i les Federacions de Cooperatives i amb la col·laboració de 100 institucions públiques i privades implicades en la creació i el creixement d’empreses de l’economia social i cooperativa. Té com a eixos d'actuació la creació; el món educatiu i universitari; la formació i la gestió; el creixement i la

internacionalització; i la promoció i difusió. Pel que fa a l'economia social i cooperativa, representa prop del 6% del PIB català, amb 150.000 treballadors directes, i està present en sectors d'activitat innovadors i estratègics, com els serveis a les persones, l'agroalimentari i les energies renovables, etc. A banda, afavoreix la igualtat d'oportunitats ja que, gràcies a les entitats d'economia social i cooperatives, s'insereixen unes 13.000 persones amb necessitats especials.

