El pacte per les clàusules sòl deixa molts punts oberts als interessos de la banca, segons Aicec Adicae

L'entitat informa en un comunicat que ha enviat al Govern central i als grups parlamentaris les seves L'associació d'usuaris de banca aicec-adicae considera que l'acord PP-PSOE-Ciutadans per a la resolució de les clàusules sòl deixa molts punts oberts alsinteressos de la banca, que podrien malmetre una solució justa o fins i tot acabar massivament als tribunals de JustíciaL'entitat informa en un comunicat que ha enviat al Govern central i als grups parlamentaris les seves 10 mesures essencials que garantirien un procediment just per al rescabalament de tots els usuaris afectats.

Després que PSOE i Ciutadans s'hagin posat d'acord amb el Govern central per aprovar el decret sobre el sistema de devolució extrajudicial de les clàusules sòl, l'Associació de persones consumidores i usuàries aicec-adicae considera que aquest pacte obre la porta als interessos de la banca i podria malmetre la solució si no es prenen les mesures que la mateixa entitat ha enviat al govern i els grups parlamentaris.



L'Associació, que ha liderat la lluita contra l'abús de les clàusules sòl a Espanya des de l'any 2010, ha reclamat mesures que garantirien un

rescabalament just i basat en el compliment de les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i del Tribunal Suprem, amb la confiança que puguin ser incorporades directament al decret pel Govern o pels grups parlamentaris quan es discuteixi al Congrés.



Aicec-adicae estima que la forta aposta i pressió de la banca per condicionar les mesures a aprovar poden acabar aconseguint que el sistema extrajudicial acabi resultant ineficaç, o fins i tot que repliqui en les seves conseqüències al mal anomenat "arbitratge de les preferents": deixar a una gran quantitat de persones afectades sense recuperar les quantitats que la Justícia els ha reconegut i propiciar quitacions o la 'col·locació' de

productes que només interessen a les entitats.



Malgrat reconeixer que les garanties reclamades pels grups polítics, el decret podria facilitar que algunes entitats puguin mantenir-se en la seva negativa a anul·lar i a indemnitzar als consumidors defraudats, o que no compleixin plenament la devolució imposada per la sentència del TJUE a totes les persones hipotecades defraudades, que són TOTES les persones CONSUMIDORES QUE HAGIN TINGUT UNA CLÀUSULA SÒL, i que aconseguirien fins a 4 milions de famílies, i fins i tot podrien acabar, com va acabar l'anomenat "arbitratge de les preferents", en el què només resolgués el problema a la meitat de les persones afectades i omplís els jutjats de demandes fent fracassar el que hauria de ser un bon Sistema de Resolució Extrajudicial de Conflictes.

